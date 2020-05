Rozhledna Klínovec, která byla v období zimní sezóny a s ohledem na opatření proti šíření nemoci Covid-19 uzavřena, bude od 3. června přístupná veřejnosti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Do 30. června bude otevřena vždy od středy do neděle od 9 do 19 hodin. Každodenní provoz zahájí od 1. července se stejnou otevírací dobou jako v červnu. Vstupné pro dospělého a dítě od sedmi let činí 25 korun, rodina, tedy dva dospělí se dvěma dětmi, zaplatí 50 korun. Informovalo o tom infocentrum na Božím Daru.