A je to definitivní. Krajské a světově známé město Karlovy Vary nebude mít ani jedno letní kino. To staré se opravdu opravovat nebude a původně plánované v areálu koupaliště Rolava se nebude stavět. Tento fakt potvrdilo vedení radnice. „Ano, skutečně jsme od myšlenky realizovat amfiteátr na Rolavě upustili,“ poznamenal náměstek primátorky pro majetek Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Ještě před dvěma lety přitom vedení města o realizaci letní scény na Rolavě vážně uvažovalo a zpracovalo na to dokonce i studii. Ta jako mnohé jiné tak skončila v takzvaném šuplíku.

„Karlovarští radní zatím vyčlenili na tuto investici částku ve výši 2,5 milionu korun. Za tyto prostředky by mělo vzniknout pódium a část hlediště. Tím by byla dokončena první etapa výstavby amfiteátru na Rolavě. V budoucnu plně nahradí zchátralé letní kino v lázeňské části města. Kapacita amfiteátru na Rolavě by se mohla do budoucna podle zájmu veřejnosti rozšiřovat,“ uvedla v březnu roku 2021 primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). O tři měsíce pak v reakci na pokusy zprovoznit staré letní kino sdělila toto: „Odmítáme přispívat na kulturní akce pořadatelů, které jsou prodělečné. Takto to nejde, město na to nemá peníze. Navíc není vůbec jisté, že amfiteátr na Rolavě bude. Zatím na to máme jen studii. Teprve druhým rokem zde soustřeďujeme akce v rámci Karlovarského kulturního léta. Letos se také budou dělat zkoušky na hlasitost produkce na Rolavě. Navíc zájem o akce ve starém letním kině mezi veřejností není až tak velký.“

V Drahovicích chce město postavit na etapy stovky bytů. Bez partnera se neobejde

Kvůli letním kinům se objevily v roce 2021 ve městě dvě petice, jedna byla za záchranu staré scény, druhá pak proti výstavbě nové. V té době se také díky zájemci o produkci ve starém letním kině Tomáši Procházkovi přišlo na to, že tamní klub byl postaven na černo a že investice na jeho záchranu by dosahovaly milionů korun. Tím se kapitola ohledně této scény pro město definitivně uzavřela.

„Přiznávám, že nápad postavit amfiteátr na Rolavě byl nápad Karlovaráků. Jenomže, jak jsme zjistili, lidé nemají zájem na Rolavu chodit. A tak jsme vyhodnotili, že tento záměr výhodný není a že investice na to by byly velmi nákladné, město na to nemá prostředky. Kulturní akce tam budou, ale jen menšího rozsahu. Půjdeme spíše formou mobilní stage,“ prohlásil Vaněk.

A náměstek Tomáš Trtek (ANO) ho doplnil: „Rolava je prioritně volnočasovým areálem a stálá letní scéna by mohla tento fakt narušovat.“ Podle Trtka lidé navštěvují nejvíce akce před Thermalem a před Alžbětinými sady, Rolava je pro ně z ruky.

Vedení radnice zároveň odmítlo spekulace, že se chystá prodej městských pozemků pod starou scénou. Stále tak platí, že Karlovy Vary nevědí, jak s areálem naložit. Záměr rozprodat ho na stavební parcely ale už v minulosti byl, dokonce se jednu dobu uvažovalo, že se tam postaví aquacentrum.

Na mostech u Kfel už se opět pracuje. Hotovo má být do Vánoc

Právě o tomto místu se přitom traduje, že má magickou sílu. Při procházkách nad Letním kinem a Poštovním dvorem, kde se nacházejí nejstarší karlovarské cesty, mohou totiž lidé načerpat pozitivní sílu. „Tomuto místu se právem říká terapeutická krajina. Léčí nejen tím, že se lidé vydají na túru, ale díky místním zlomům zemských desek se uvolňují látky, které mají blahodárný vliv," uvedl před časem pro Deník karlovarský historik Lubomír Zeman.

Původní letní kino vzniklo na tomto místě už v roce 1946. „Letní kino vzniklo po druhé světové válce. Důvodem byl fakt, že se z tehdejšího filmového festivalu v Mariánských Lázních přivážely do Karlových Varů na druhé promítání soutěžní filmy. Prostory v Grandhotelu Pupp a Richmondu ovšem nedokázaly uspokojit zájem Karlovaráků. Na jaře 1946 tedy vzniklo letní kino,“ vzpomínal před lety v Deníku Jiří Böhm, znalec poválečné historie Karlových Varů. Původní „letňák“ byl postavený za několik týdnů. Měl jen jednoduché dřevěné sedačky, žádný plot, plátno napnuté na dřevěné konstrukci. V této podobě vydrželo letní kino asi do roku 1956, kdy přišla velká přestavba. První diváci do moderního kina usedli v roce 1958. Posledními významnými stavebními úpravami prošla scéna v roce 1961, kdy pod plátnem vyrostlo pódium s orchestřištěm, sociálním zařízením a šatnami. Areál byl obehnán plotem, město nechalo postavit vstupní bránu, pokladny a stánky s občerstvením. „V té době to bylo nejluxusnější letní kino v tehdejší ČSSR! Při mezinárodním festivalu bylo kino denně vyprodané. Z té doby mi v paměti utkvěly dva filmy – britský Most přes řeku Kwai, který se tam promítal v roce 1957, a dvoudílný americký velkofilm Kleopatra z roku 1961. Když běžel, strhla se bouřka. Jenomže děj vtáhl lidi tak, že na sedačkách zůstali i v lijáku,“ vzpomínal před lety známý Karlovarák.