Situace v nočních podnicích se prý zhoršuje. O víkendu tam jeden štamgast ostatním vyhrožoval dokonce smrtí.

Projít mezi rozdováděnými lidmi v Jaltské ulici není pro strážníky právě příjemné. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Problémy s nočními podniky ve středu Karlových Varů, a to v Jaltské a ulici Davida Bechera, neutichly, a tak se vedení města rozhodlo, že nakonec opravdu jejich provoz omezí speciální vyhláškou. Jak už Deník během léta informoval, radní měli s dotčenými provozovateli několik jednání, na nichž se dohodli, že se podnikatelé pokusí své návštěvníky zklidnit. Nejdřív byl termín do konce prázdnin, pak se posunul na polovinu září. Během posledních dní se situace vyhodnocovala a verdikt je jasný. "Jednali jsme o tom s městskými strážníky i Policií České republiky a na základě toho připravujeme vyhlášku, která provoz omezí," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Vyhlášku by měli schvalovat zastupitelé na prosincovém jednání. "Zatím ale není rozhodnuto, od kolika hodin bude omezení platit," doplnila primátorka.