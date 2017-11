Rozhodnuto. Z mapy kraje zmizí čtyři střední školy

Karlovarský kraj – Zkvalitnit a zefektivnit vzdělávání v kraji a racionalizovat náklady, to je motiv, kterým hejtmanství obhajovalo změnu ve středním školství v kraji.

Ilustrační snímekFoto: Deník

Tak zvaná oborová struktura se týká čtyř odborných středních škol, které sloučením s jinými školami či jejich rozdělením postupně zaniknou. Dotkne se to ostrovské průmyslovky, dalovické zemědělské školy, nejdecké střední školy a učiliště v Horním Slavkově. Výuku postupně přeberou tak zvaná nástupnická centra v Sokolově, Ostrově a Chebu. „Nedochází k optimalizaci, ale k nastavení oborového školství. Pro žáky a učitele se nic nemění, pouze nástupnická škola bude rozhodovat o příštích ročnících,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO).

Jenomže tento záměr kraje vyvolal především mezi opozičními zastupiteli bouři nevole, nesouhlasí s ním ani radnice dotčených škol a na zastupitelstvu protestovali i žáci s učitelkou Marcelou Polcarovou z nejdeckého učiliště. „Je to šité horkou jehlou. Nikdo o tom nevěděl, a to ani někteří radní a starostové. Kromě zásadních nedostatků v něm chybí v něm nástin nákladů a výnosů. Vy ale zřejmě potřebujete doplnit žáky v předimenzovaných centrech v Sokolově a v Ostrově. Ta byla vybudovaná z dotačních evropských peněz a nyní mají nedostatek žáků. Hrozí tak, že by kraj mohl také dotace vracet. A vy nemáte koule to na rovinu říct,“ odmítl změny ve středním školství zastupitel Petr Zahradníček (TOP09). To ale odmítl krajský radní Josef Janů (Piráti), který upozornil, že v dotační smlouvě žádné také ustanovení není. Ke kritice se přidal zastupitel Jakub Pánik (ČSSD). „Změna v oborové struktuře škol je nutná, ale ne tímto způsobem. Loket to nevěděl, stejně jako Nejdek. To je nehoráznost a tento bod je nehlasovatelný,“ zdůraznil. Zahradníčkův návrh na odložení ale zastupitelé odmítli. Podle hejtmanky je nutné o problematice ve školství v kraji diskutovat, protože situace je katastrofální. V roce 2007 studovalo v regionu 13 tisíc studentů, zatímco dnes je to o 4,5 tisíc méně. Diskuze pak nabírala na obrátkách. Slučování a rozdělování škol podpořilo hnutí ANO, KSČM, výhrady měli Piráti, SPD i Starostové. Krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč (SPO) připustil, že zastupitelé neměli čas se s materiálem seznámit, ale zdůraznil, že kraj ho s nimi nechtěl projednávat ve volebním období. „Zvrhlo by se to v politický boj,“ vysvětlil. Zastupitelé změnu oborové struktury středních škol nakonec schválili, ovšem s tím, že vytvoří pracovní skupinu, která jej projedná se starosty a školami a vrátí se k němu na zasedání 7. prosince.

– Střední zemědělská škola Dalovice se sloučí s Integrovanou střední školou Cheb a vytvoří centrum zemědělských oborů.

– Střední průmyslová škola Loket se sloučí s Integrovanou školou technickou a ekonomickou Sokolov. V Sokolově vznikne centrum technických oborů, v Karlových Varech centrum stavebních oborů ve Střední škole stavební Karlovy Vary.

– Střední odborné učiliště Horní Slavkov se sloučí s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou Sokolov. Centrum technických oborů bude vyučovat strojírenské práce. Stravovací a ubytovací služby bude řídit centrum gastronomických oborů ve Střední škole živnostenské Sokolov.

– Střední odborná škola a odborné učiliště Nejdek se rozdělí mezi Střední průmyslovou školu Ostrov a Střední školu stravování a služeb Karlovy Vary.