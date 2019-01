Karlovy Vary - Primátor Petr Kulhánek po této výzvě jednání zastupitelstva Karlových Varů zrušil

Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje | Foto: DENÍK/Archiv KD

Žádná demonstrace fanoušků HC Energie, žádné dotace pro sportovní kluby, ale také žádné peníze pro lidi, kteří se ocitli bez výplat. To vše obnáší zrušení karlovarského zastupitelstva, které dnes mělo odsouhlasit rozpočet města na tento rok. K tomuto kroku se primátor Petr Kulhánek (KOA) rozhodl po verdiktu Karlovarského kraje, že do svých prostor karlovarské zastupitele nepustí.

„Rozhodlo o tom vedení Karlovarského kraje, aby předešlo možným problémům s avizovanou demonstrací příznivců hokejového klubu HC Energie během zítřejšího jednání karlovarského zastupitelstva v prostorách krajského úřadu,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu. Karlovy Vary chystají v rámci rozpočtu na rok 2011 snížit finanční podporu hokejovému klubu a demonstrace má být reakcí na plánované rozpočtové škrty města.

„Nechceme se nechat zatahovat do sporu magistrátu a hokejového klubu. Rozhodně se domnívám, že by kraj takováto akce v areálu krajského úřadu mohla poškodit. Na pronájem sálu v prostorách krajského úřadu nemá město písemnou smlouvu a protentokrát jsem tedy přesvědčen, že by měl pro své jednání využít prostory vlastní, například v Lidovém domě ve Staré Roli, kde dosud nové zastupitelstvo zasedalo,“ uvedl hejtman Josef Novotný (ČSSD).

Karlovy Vary ale jednání zastupitelstva do jiných prostor přesouvat nebudou.

„Na základě bezvýchodnosti situace, která nastala ve vztahu mezi Městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem, jsem se rozhodl zrušit jednání zastupitelstva města svolané 25. ledna na Krajský úřad Karlovarského kraje a svolat jednání v novém termínu,“ uvedl primátor Kulhánek. Přestože se vedení Karlových Varů stojí za svým stanoviskem, že Karlovarský kraj neměl k tomuto kroku v rámci platné legislativy oprávnění, nemá podle primátora prostředky, jak si v časové tísni platnou dohodu o konání zastupitelstva města v prostorách Krajského úřadu vynutit. „Ze strany Krajského úřadu nebyla v pondělí odpoledne umožněna zaměstnancům magistrátu technická příprava jednání, nebyli do budovy vpuštěni,“ vysvětlil Kulhánek.



„Abychom předešli jakémukoliv podezření o zmatečnosti, zejména ve vztahu ke schvalovanému rozpočtu města na letošní rok, rozhodl jsem se zítřejší jednání zastupitelstva města zrušit tak, aby mohl být rozpočet připomínkován, diskutován, projednán a schválen ve standardních a nerozporovatelných podmínkách,“ doplnil.

Primátor vnímá přístup Karlovarského kraje vůči městu jako nekorektní. „Způsobí řadu problémů spojených s neschváleným rozpočtem a například nebude moci být včas schválena pomoc zaměstnancům Starorolského porcelánu,“ konstatoval.

Protože město bude nadále hospodařit v rozpočtovém provizoriu, odsouvá se i poskytnutí dotace pro samotnou HC Energii.

„Mě osobně nepřísluší, abych se k tomu vyjadřoval. Toto je rozhodnutí politiků. Na druhou strany my máme více času na další jednání s městem,“ poznamenal manažer HC Energie Miroslav Vaněk a přidal: „V předchozích letech se rozpočet města schvaloval už v prosinci a my jsme v lednu už mohli čerpat dotace. Dostali jsme vždy okolo šesti až osmi milionů. To,, že rozpočet zatím není schválen a my peníze nemůžeme čerpat, nám nabourává finanční plány.“

Nejvíce tato skutečnost může podle Vaňka postihnout mládež, na kterou právě město své finanční prostředky poskytuje.

Ke snížení příspěvků pro HC Energii, o nějž klub s městem spory, přistoupil včera také Karlovarský kraj. A to o jeden milion korun. Místo 3,3 milionu obdrží klub HC Energie 2,3 milionu korun.

Pokud se podle výsledku potvrdí, že kraj hospodaří dobře, jsme ochotni přidat další peníze na sport i na kulturu,“ uvedl hejtman Josef Novotný. Dotaci pro HC Energii musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, které se koná 17. února.

A co na odložené zasedání říkají fanoušci HC Energie? Demonstrovat nebudou.

„Poku se jednání karlovarského zastupitelstva odložilo, tak je jasné, že se demonstrace konat nebude. Nemáme v plánu se ani nikde sejít. Počkáme až jak dopadnou jednání mezi klubem HC Energie a vedením Magistrátu města a jak bude vypracován rozpočet. Podle toho se zařídíme,“ řekl skalní fanoušek Robert Bozděch.

(iva,jč, kop)