Škola, která sídlí v objektu hlavní pobočky, už dostala zprávu, že se nemovitost bude prodávat. Jednání o jejím stěhování do Městské tržnice se zatím vyvíjejí pozitivně.

Dolní Drahovice. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Den D je tady a Karlovaráci stejně jako jiní obyvatelé dalších českých měst musí od soboty 1. července počítat s tím, že už je nikdo na mnoha tradičních překážkách České pošty v Karlových Varech neobslouží. Z devíti poboček zůstávají v Karlových Varech jen tři. A to hlavní na třídě T. G. Masaryka, pošta ve Staré Roli a v Rybářích. Jak už Deník informoval, vedení radnice totiž uspělo se svým návrhem vyměnit pobočku v Doubí, kterou chtěl zachovat management České pošty, za vytíženější na Sokolovské ulici v Rybářích. Vedení města chtělo také směnit hlavní poštu za Horní Drahovice, kde jsou lepší možnosti parkování a žije tam mnoho seniorů, s tímto požadavkem nakonec neuspělo.

Rošáda kolem poboček ale tímto datem nekončí. Deník už také totiž zmínil záměr města, že chce hlavní poštu přestěhovat do objektu Městské tržnice, s čímž nemá státní podnik problém. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) na úterním zastupitelstvu proto odpovídala na dotazy zastupitelů, jak se tato možnost aktuálně vyvíjí. „Ve čtvrtek (29. června – poznámka redakce) se kvůli tomu koná jednání v Praze, kterého se účastní karlovarský náměstek Martin Dušek a majitel Městské tržnice. I on potřebuje vědět, jak se věci mají, protože připravuje zásadní rekonstrukci tohoto objektu. My jako město budeme spíše ale jen mediátorem těchto jednání,“ uvedla primátorka.

I když stále není oficiálně potvrzeno, že by Česká pošta objekt, kde sídlí hlavní pobočka, chtěla prodávat, podle primátorky se k tomu schyluje. „Už jsme dostali zprávu od školy, která je tam v nájmu, že se nemovitost prodává. My to ale stále oficiálně nevíme,“ doplnila.

Jak dodala, pozitivně se rýsují také jednání o zřízení Pošta partner v obchodním centru Fontána. „Tyto diskuse se ale vedou zcela mimo režii magistrátu města,“ uzavřela Pfeffer Ferklová.

A které pobočky se tedy už v sobotu 1. července neotevřou? Jsou to: Dolní Drahovice, Horní Drahovice, Doubí, Růžový Vrch a Bohatice.

Redakce Karlovarského deníku chtěla znát už na jaře názor Karlovaráků, které pobočky by chtěli zachovat. Hlasování, které bylo už před časem ukončeno, se nakonec účastnilo 4131 lidí. Vyhrála pošta v Rybářích s 1275 hlasy, jen těsně za ní skončila hlavní s 1269 hlasy, třetí se umístily Horní Drahovice, které chtělo zachovat 607 respondentů. Nejhůře skončila bohatická pobočka s třiceti body.