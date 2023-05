"Celkově tak pokrýváme téměř 200 tisíc obyvatel Karlovarského kraje. Nejjednodušší způsob, jak zjistit, jestli na danou adresu zavážíme kompletní sortiment, je zadat na našem webu svou adresu. Následně se načte nabídka dostupných produktů," radí Thoř.

Nákup může získat zákazník už do tři hodin od jeho objednání, a to v době od 7 hodin ráno do 22 hodin večer. A jak je to s platbou za dovoz objednaného zboží? "Běžné nákupy v hodnotě nad 1200 korun doručíme zdarma. U menších nákupů cena doručení startuje na 29 korunách v případě, že si zákazník zvolí dvouhodinové okno, ve kterém mu nákup přivezeme. V případě hodinového okna tato cena začíná na 49 korunách. Hodnota minimální objednávky je pak 600 korun. U vzdálenějších lokalit, jako je například Chebsko nebo Sokolovsko, je doprava o desetikorunu dražší. Nicméně cenu dopravy může každý zjistit na našem webu po zadání své adresy, a to ještě před tím, než začne nakupovat," vysvětluje mluvčí společnosti.

I když společnost působí na trhu nejmenšího kraje teprve krátce, mnoho zákazníků už si na její služby zvyklo. Týdně tak Košík.cz vyřídí stovky objednávek. Nabízí svým klientům i klubové výhody, a to například díky prostřednictvím Benjamínka pro rodiny s dětmi nebo Plné péče pro seniory a držitele ZTP. V rámci něj poskytuje Košík.cz desítky základních potravin za dotovanou cenu, ale i možnost si objednat celý nákup po telefonu. Doprava je pro Plnou péči stejně jako pro Benjamínka zdarma.

"Naše nabídka produktů je čtyřikrát větší než v běžném lokálním supermarketu a konkrétně na Karlovarsku čítá 13 tisíc položek. Na své si tak přijde úplně každý, a to dokonce i ti, kteří kromě běžného nákupu shání superčerstvé nebo prémiové zboží či obtížněji sehnatelné potraviny – třeba vegetariánské nebo bezlepkové. Košík ale kromě jídla nabízí také širokou nabídku drogerie, potřeb do domácnosti, ke grilování, na zahradu a spoustu dalšího. Naše služby navíc stavíme na férovém přístupu a ti, kteří nakupují potraviny poprvé online, určitě ocení možnost okamžité reklamace zboží v případě nespokojenosti. Za každou reklamovanou položku vrátíme ihned kredity, které mohou být využity na další nákupy," pokračuje Thoř.

Stejně jako Rohlík i Košík nabízí stále oblíbenější regionální potraviny. Jde třeba o oblíbené knedlíky z ruční výroby od Pasteláků nebo zelí z Křimic. "Uvědomujeme se také, že dnes je klíčová i cena. Proto i v Karlovarském kraji denně kontrolujeme a upravujeme ceny u více než 6000 položek podle našeho monitoru cen nejen on-line supermarketů tak, abychom zákazníkům nabídli nejlepší cenu na trhu. Každou středu zveřejňujeme náš pravidelný leták, na který jsou zvyklí lidé z klasických kamenných obchodů. Na své si tak přijde opravdu každý bez ohledu na to, jestli při nákupu hledá příznivou cenu, akční nabídky, ale i prémiové potraviny nebo nejčerstvější zeleninu," uzavírá zástupce společnosti Košík.cz.

Obyvatelé Karlovarského kraje takové možnosti nakupování vítají. V kraji je jedna z nejmenších hustot osídlení a v některých obcích to mají lidé za nákupy opravdu daleko. "Karlovy Vary jsou od nás půlhodiny, Toužim dvacet minut. Nabídka ve večerkách a malých obchůdcích, které jsou kolem nás, není tak velká. Navíc mám dvě malé děti, o které se starám sama. Už vloni jsem poprvé zkusila Rohlík, a teď i Košík. Je fajn, že se nemusím nikam kodrcat napříč regionem, vláčet navíc s sebou děti. Zboží si mohu objednat z domova. Moderní vymoženosti nejsou až tak špatné," kvituje nabídku paní Jarka, která žije na Bečovsku.