Nyní, když se rekonstrukce hotelu i bazénového centra chýlí ke konci, nemůže vnučka Marie Kordovská říci nic jiného, než že s konečným výsledkem v žádném případě spokojená není.

„Je mi to hrozně líto, ale ta největší hodnota odkazu mých prarodičů, což byl cit pro každý detail, které spolu navzájem souvisely a souzněly, je pryč. Rukopis našich prarodičů Machoninových, kteří hotel i jeho interiér navrhli, se v přestavbě ztratil. A vzhled i atmosféra hotelu, která pro ně byla důležitá, jsou pryč. Thermal jako by nyní ztratil duši. Stal se průměrným hotelem, kterých je spousta,“ míní Marie Kordovská.

Na cit pro detail, který ctili její prarodiče, se podle ní při přestavbě hotelu rezignovalo. „Je to jasně vidět. Všechno je jinak. Okna hotelu, dříve zabarvená dohněda, jsou dnes šedá a lesknou se, rámy mají jinou tloušťku a i odstíny barev u slunolamu u bazénu jsou jiné. Nejsme s bratrem spokojeni, není vůbec nic, v čem by nám autoři přestavby vyšli vstříc,“ dodává mírně znechuceně.

Jediné plus vidí v tom, že hotel Thermal prošel alespoň nějakou rekonstrukcí. „Ale minula se účinkem. Naši prarodiče pojali hotel jako kulturně-sportovní centrum a například bazén byl přidanou hodnotou pro karlovarské občany. Teď s plánovaným vstupným do bazénového a saunového centra si to snad místní lidé ani nebudou moci dovolit. Je to vše cílené na turisty jako v každém jiném hotelu,“ dodává.

Ale také ví, že není v pozici, v níž by mohla konečnou podobu hotelu ovlivnit. Na otevření hotelu se proto nechystá. Pokud jej budou pompézně otevírat, například s vládními politiky, bude to podle ní stejné jako při otevření Thermalu v sedmdesátých letech, kdy se hotelem chlubili tehdejší papaláši. Moderní hotelový komplex a lázeňské sanatorium Thermal ve funkcionalistickém slohu byl vystavěn v letech 1967 až 1976 podle projektu českých architektů, manželů Věry a Vladimíra Machoninových.

Výstavbě hotelu musela tehdy ustoupit celá Chebská ulice s původní zástavbou z 19. století, včetně secesního domu Alice, Mattoniho vily, hotelu Pošta či Komenského školy. Slavnostní zahájení provozu hotelu Thermal proběhlo v lázeňské sezoně roku 1977. Moderní, šestnáctipodlažní výšková budova hotelu železobetonové konstrukce je doplněna kongresovým centrem s celkovou kapacitou dva tisíce míst. V objektu se nachází stylová restaurace, kavárna, noční klub, parkoviště, garáže, autoservis a myčka. Thermal se stává každoročně ústředním bodem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, na který se sjíždějí nejznámější hvězdy světového i českého filmu.