TOUŽIM - Do paradoxní situace se dostalo vedení toužimské radnice. Údajný ruský majitel tamějšího zámku German Koninin prohlásil, že rozhodně není vlastníkem zdevastované památky a radí vedení města, aby skutečného majitele úředně vyhledalo.

ZKÁZA. Ať už je nyní majitelem zámku kdokoli, objektu pomůže snad už jen zázrak, přesněji řečeno především rychlá a nákladná rekonstrukce. | Foto: DENÍK/ Silvie Risová

Koninin je přitom podle výpisu z obchodního rejstříku majitelem firmy, která zámek koupila od Richarda Sirotka.

Ten zase zámek získal za bývalého starosty Šebesty od města za 197 410 korun. Krátce poté jej prodal ruské firmě Byznys Rabbi v čele s Konininem. Od té doby zámek trvale chátrá a nyní je ve stavu prakticky před zhroucením. „Objekt je cílem zlodějů, vandalů a dalších, kteří jej postupně rozebírají. Dnes je ohrožením života do ruiny vstoupit. Člověk neví, kdy mu strop spadne na hlavu,“ říká starosta Toužimi Antonín Vrána.

Město už několik let usiluje o to, aby mu byl zámek vrácen. Dlouho se nedařilo ani najít Germana Koninina, který nakonec vlastnictví stejně popřel. „Je to obrovská škoda. Pro nás však bude vlastnictví zámku v každém případě danajský dar. I kdybychom jej dostali od majitele zadarmo, budeme mít s jeho rekonstrukcí obrovské výdaje. Jestli se do té doby nezřítí úplně,“ doplňuje starosta Vrána. O zámek nyní projevila zájem firma, která by jej ráda opravila a využila jako domov pro seniory.