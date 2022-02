Elena Sorokina je studentkou postgraduálního studia MPA Diplomacie na vysoké škole CEVRO Institut a externě spolupracuje například s rádiem Svoboda. Podle Sorokiny jsme se všichni ve čtvrtek probudili do nového světa. „Tušili jsme, cítili jsme, analyzovali jsme a snažili se být chladní a racionální, ale přesto jsme doufali v to nejlepší. Dnes nám Rusko tuto naději vzalo,“ sděluje.

Elena soucítí s Ukrajinou, zvolila mimo jiné i finanční podporu lidem, kteří jsou obětí hrůzných útoků. „První věcí, kterou jsem dnes ráno udělala, bylo zaslání příspěvku organizaci Člověk v tísni na pomoc Ukrajině a Ukrajincům, kteří jsou teď v nejtěžší situaci, jsou v první linii a my je musíme podpořit v tomto boji za Evropu a evropské hodnoty,“ pokračuje a říká, že je ráda, že její ruští blízcí jsou proti válce. „Jsem ráda, že někteří moji ruští přátelé na Facebooku napsali, že jsou proti válce, že vyjdou na demonstrace do ruských měst. Přeji jim odvahu, protože v Rusku existuje represivní mašinérie a není bezpečné vyjít do ulic, abyste vyjádřili svůj politický názor, který je odlišný od názoru Kremlu,“ popisuje.

Sorokina věří, že Ukrajina zvítězí. „Nejsem odborník na vedení vojenské operace, ale chápu, jak odhodlaní jsou Ukrajinci, na jejichž území již osm let probíhají vojenské operace. Jejich touhu po svobodě a nezávislosti nezastaví ani tanky a rakety. Předpokládám, že vojenská konfrontace mezi Ruskem a Ukrajinou bude trvat velmi dlouho. A Rusko bude dále izolováno od Evropy a západního světa,“ dodává.