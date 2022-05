Nápad, že by se rušná doprava na křižovatce u karlovarské Becherovky svedla pod komunikaci, není už pouhou utopistickou vizí architektů. Do konce května by o tomto záměru měla zcela vážně diskutovat odborná veřejnost se zastupiteli i Kanceláří architektury města (KAM). Informoval o tom ředitel KAM Karel Adamec.

Radní se dokonce už minulý týden zabývali posunutím železniční koleje. V místě, kam by se doprava měla svést, totiž vede železniční trať. "Jde o posunutí koleje o jeden metr, které bychom potřebovali kvůli záměru snést dopravu z Horovy ulice pod povrch. Máme už propočty ohledně frekvence dopravy a díky tomu víme, že je to realizovatelné," uvedl náměstek primátorky Petr Bursík (ODS).

Podklady pro tento záměr zpracovává právě KAM. Podle jejího ředitele se v současnosti připravuje koncept pro územní studii. "Ten bychom rádi prezentovali do konce května odborné veřejnosti, zastupitelům i všem dotčeným orgánům. Na jednání chceme představit principy tohoto záměru, technické parametry, a rádi bychom také dostali zpětnou vazbu. Snažíme se postupovat tak, aby tento nápad byl skutečně maximálně reálný," potvrdil Adamec, že nejde jen o nějaké kresby na papírech.

Záměr vychází z plánů udržitelné městské mobility, kde je rušná křižovatka u Becherovky součástí širšího centra města. To sahá od Solivárny až k Tuhnické lávce a spadají do něho i nevyužité pozemky podél Západní ulice, jejichž většinu vlastní společnost Lordship. Součástí studie tak rozsáhlého území je navíc i Chebský most, který musí mít už příští rok projekt na rekonstrukci, protože je v havarijním stavu. Ohledně Chebského mostu se řešilo, jakou podobu má po kompletní rekonstrukci mít. Dnes už je jasné, že provoz na něm se má zklidnit. "V rámci rekonstrukce počítáme s tím, že z Chebského mostu se stane most městský. Stále ale bude mít dva jízdní pruhy, počítáme spíše s tím, že rozšíříme chodníky, aby se z něho tak jako kdysi v minulosti stala důstojná spojka dvou důležitých městských částí," nastínil Adamec.

A o to jde - udělat z Náměstí Republiky, kde se nachází dnes rušná křižovatka u Becherovky, důstojné místo, kde se lidé pohodlně dostanou na Chebský most, aniž by museli procházet ne právě vábnými podchody. "Tento záměr nepočítá s úplným zrušením dopravního provozu u Becherovky. Horní komunikace zůstane, bude mít ale úplně jiný tvar," doplnil ředitel KAM s tím, že odsouhlasení tohoto zásadního záměru je prvním krokem. Nová podoba Chebského mostu bude až tím druhým. Pokud dostane KAM požehnání, dokončí územní studii. Na ni pak naváže podrobná studie Náměstí republiky, nového řešení komunikací i v místě Chebského mostu.

Návrh počítá s obrovskou investicí a zásadní přeměnou Karlových Varů, která by, pokud na ni dojde, musela být rozdělena do několika etap. "Rozhodně se to nezvládne za jedno volební období. Proto je nutné najít v tomto návrhu shodu," konstatoval už na podzim náměstek Bursík.