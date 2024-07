A není vůbec žádným tajemstvím, že v nejednom případě za to mohou nelegální peníze, které se Rusům podařilo v Karlových Varech šikovně proprat. Mnohdy se navíc dostali k nemovitostem díky otevřené náruči, která jim byla nabízena nejen od samosprávy, ale i od institucí státní správy. Jaké procento nemovitostí vlastní Rusové v Karlových Varech, je ale nemožné zjistit už jen kvůli tomu, že není možné se dopátrat, kdo je skutečným vlastníkem. I to svědčí o ne příliš čistých praktikách majitelů.

Po anexi Ukrajiny většina Rusů Karlovy Vary opustila, a nejen je. Od 90. let si stavěli své haciendy v přilehlých obcích a jejich luxusní vily v lázeňském městě i ty v satelitech nyní zejí prázdnotou. Stávají se tak tichou hrozbou do budoucna a možnými dalšími brownfieldy.

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) tento problém nepodceňuje. „Jako představitelka historického a turisticky významného města si přeju, aby stát a možná i Evropská unie vyřešili kromě toho, který majetek v souvislosti s válkou na Ukrajině obstaví nebo zabaví, také to, jak tento majetek bude dále užíván. Obávám se, že pokud se tím zabývat nebude, pro města jako Praha nebo Karlovy Vary to bude znamenat vznik ghet, kde budou za několik let rozpadající se historicky či architektonicky cenné budovy. To si určitě jako město zapsané na seznam UNESCO nepřejeme, a věřím, že to není ani cílem vlády nebo Evropské unie,“ komentuje situaci karlovarská primátorka.

Opuštěné domy, jejichž majitelé jsou Rusové, trápí dnes už například Kolovou. „Máme tu těchto nemovitostí takových pět až deset, jde přitom o velké objekty s rozsáhlými zahradami, kam si jejich majitelé vysadili mnoho stromů a keřů. Ty dnes nikdo neudržuje a vegetace přerůstá k sousedům, kterým to pochopitelně vadí. Naštěstí zatím nejsou v hledáčku lidí na okraji společnosti,“ konstatuje starosta Kolové Jakub Jiskra.

Jenomže v této otázce Karlovým Varům ani sousedním obcím nedokáže příliš nikdo pomoci. A jak přiznávají jednotlivá ministerstva i prezident Petr Pavel, s nímž redakce na toto téma při jeho nedávné návštěvě lázeňského města krátce pohovořila, je to velmi zapeklitá situace. Vyvlastnění? Je to ale stále soukromý majetek. Příslušná ministerstva tak nedokážou odpovědět, kde hledat řešení.

Jeden nápad má ale Karel Adamec, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary (KAM). I on považuje téma za dosti zásadní. „Jedno teoretické řešení by tu bylo. Tyto nemovitosti někteří chtějí prodat, jenomže za ně chtějí více peněz, než jsou kupující ochotni dát, a jsou tak v podstatě neprodejné. Existují dotace pro obce, které jsou cílené nejen na výstavbu bytů, ale i nákup stávajících nemovitostí. Pokud by tedy město mohlo objekt koupit s dotací, došlo by k určitému kompromisu. Je to ale jen teoretická, potenciální možnost, jak tento problém řešit,“ uzavírá ředitel KAMu.