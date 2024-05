Většina Ukrajinců, která utekla do Karlových Varů před válkou, ale tento svatostánek nenavštěvuje. „Naše rodina patří k pravoslavným a i my jsme měli Velikonoce tuto neděli. Ale ani my, ani nikdo z lidí kolem nás by do tohoto chrámu, i když je jediný pravoslavný v Karlových Varech, nešel,“ svěřila se jedna ukrajinská studentka žijící od války v Karlových Varech. Důvodem je nejen rozdílná příslušnost k patriarchovi, ale i fakt, že panuje silné pouto mezi pravoslavným chrámem a Moskvou. To potvrzuje i skutečnost, že Arcikněz Nikolaj Vasiljevič Lishchenyuk, nejvyšší představený ruského kostela, zástupce Ruské pravoslavné církve při Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, byl nedávno povýšen a převelen do Moskvy. Většina věřících jsou tak v chrámu Rusové, a to třeba i ti, kteří žijí v Německu.

Situaci v neděli kontrovala hlídka Policie České republiky. I policisté ale nechali své vozidlo na chodníku. „V tomto místě řešili téměř čtyři hodiny několik přestupků v dopravě. Vzhledem k tomu, že plnili služební povinnosti, tak po příjezdu zastavili na místě, které si v danou chvíli vyhodnotili jako nejlepší možnost, a to vzhledem k aktuální dopravní situaci a také vzhledem k taktické stránce. Navíc tímto stáním neohrozili bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích. Téměř hodinu měli policisté navíc zapnutý VRZ,“ reagoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Není to poprvé, co se redakce Deníku zaměřila na špatné parkování pravoslavných věřících před Chrámem sv. apoštolů Petra a Pavla. Situace se tam opakuje vlastně každou nedělní bohoslužbu. „Od začátku roku evidujeme v této ulici přes 200 přestupků s parkováním. Jen během dubna a května jich bylo asi 80, problémy s parkováním jsme řešili i během tohoto víkendu,“ konstatoval velitel městské policie Marcel Vlasák s tím, že celkový počet přestupků v dopravě, kterými se strážníci zabývají, se pohybuje kolem 1500 za jeden rok.

Zdroj: Kopecká Jana

„Primárně děláme dopravu. Přiznám se ovšem, že raději bychom se soustředili na dodržování veřejného pořádku, ale taková je realita. Nemůžeme být všude, protože postupujeme podle takzvaných zón, což znamená, že se vždy zaměříme na jednu lokalitu a pak se přesouváme jinam,“ dodal velitel Vlasák.