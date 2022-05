Už tři měsíce válčí Rusko na Ukrajině a situace s nemovitostmi, které vlastní Rusové v Karlových Varech a jež by chtěli prodat, začíná být dramatičtější, než se na začátku konfliktu ukazovalo. Z draze pořízených ruských nemovitostí v Karlových Varech se totiž staly jen neprodejné zdi. Vyplývá to ze slov Jiřího Brože z karlovarské realitní kanceláře Loyd Reality. V současné době totiž není technicky možné realizovat nové obchody, protože spojení s Ruskem takřka neexistuje. Je komplikovaný nejen podpis smluv, vázne pošta, a velký problém je i s případným vyplácením peněz, které je řízeno určitými limity a přísnými pravidly. Majitelé takových nemovitostí navíc čelí i tvrdé realitě - aby jejich domy a byty vůbec prodejné, museli by s cenami hodně dolů.

"Trh s nemovitostmi má určitou setrvačnost a z jednotlivostí nelze dělat závěry. Obecně je tedy příliš brzo po necelých třech měsících hodnotit dopady na realitní trh v našem regionu," vysvětluje makléř z Karlových Varů, kde Rusové v revoluci skupovali nemovitosti ve velkém. "Jak se situace za dva měsíce změnila? Dokončit již dříve rozjednané obchody s určitými potížemi lze, dát nově nemovitost ruského majitele do nabídky je ale velmi obtížné. Především by tito vlastníci měli, aby byla šance najít kupce, snížit cenu. Tato klientela nakoupila v předchozích desetiletích nemovitosti za velké peníze. Nyní by měla jít s cenou minimálně o třetinu dolů proti částce, za kterou ji kupovala," pokračuje odborník na reality.

Jejich kancelář za poslední dobu neeviduje žádné zákazníky přímo z Ruska, kteří by přes ní chtěli v regionu prodat své objekty. Jak již bylo zmíněno, je to velmi složité. "Běžná víza se nevydávají, a tak v úvahu přichází jen prodej na dálku - bez osobní přítomnosti majitele. To znamená, že se musí poslat smlouvy k podpisu do Ruska. Nám od konce února například nepřišla z Ruska vůbec žádná poštovní zásilka, je to zkrátka nemožné. Pokud je v některých případech možné podepsat smlouvu osobně na našem území, musí prodávající počítat s vyplněním dotazníku podle AML zákona, řeší se také aktuální sankční seznam. Velké potíže nastávají v případě výplaty kupní ceny – na existující účet ruského majitele v bance kdekoliv na území Evropské unie může totiž přijít maximálně sto tisíc eur. Některé české banky dokonce ani neotevřou nový účet ruským občanům. Ještě komplikovanější by to bylo při výplatě kupní ceny přímo do Ruska, většina bank je totiž odstřižena od SWIFTu. Při těchto transakcích je nutno navíc dodržet všechna sankční pravidla EU," dodává Brož.