Nízkonákladový letecký dopravce POBEDA se rozhodl navýšit počet letů z moskevského letiště Vnukovo do Karlových Varů a zpět z dvou na pět letů týdně. A to po celou dobu zimního letového řádu, tedy až do 27. března 2020.

„Jsme velmi rádi, že k takovému kroku přistoupil, protože to dokazuje stoupající zájem cestujících z Ruské federace o cesty do našeho regionu. A navíc se to samozřejmě pozitivně odrazí v hospodaření letiště i v navazujících službách,“ uvedl Martin Hurajčík (ANO), náměstek hejtmanky Karlovarského kraje.

Létat se bude denně kromě úterý a soboty. „Tato spolupráce s dopravcem na trhu s reálným potenciálem pro sdílení rizika v období prvních dvou až tří let po zahájení provozu bez neúměrně vysokých finančních dotací bude jedinou smysluplnou strategií letiště i do budoucna,“ doplnil Jiří Pos, jednatel Letiště Karlovy Vary.

Letecká společnost POBEDA zahájila lety z Moskvy do Karlových Varů a zpět loni v únoru a v současné době jde o jedinou pravidelně provozovanou linku na karlovarském letišti. Cestujícím nabízí tarify v průměru o 20 až 25 procent nižší než u klasických dopravců.

Zprávu, že do Karlových Varů bude létat více spojů, velmi ocenila i primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). „Pro Karlovy Vary je to jedině dobře, protože se zastaví pokles klientely v lázních,“ uvedla. Ona sama by byla ráda i za vyšší nárůst návštěvníků napříkladz arabských zemí, což jsou podle ní velmi bonitní hosté, ale připouští, že zavést tyto lety není vůbec jednoduché. O rozšíření linek stojí i vedení letiště. Zajímá se například o turisty z Petrohradu, Baku či Taškentu, ale také stojí o charterové linky pro cestující z Karlovarského kraje do přímořských destinací, třeba do Turecka.