Zastupitelé Karlových Varů odmítli ukončit ruskojazyčnou kampaň na podporu místního lázeňství, které v sousedním Německu v listopadu zahájilo Infocentrum města Karlovy Vary. V úterý 20. prosince se na toto téma strhla na jednání zastupitelstva bouřlivá diskuse, kde se poprvé v historii města vyjadřovali i zástupci z SPD, kteří se ostře pustili do zastupitele Adama Klsáka (KOA). Právě on prostřednictvím otevřeného dopisu vyzval vedení města a infocentrum k okamžitému zastavení této kampaně, a to v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině i možnému negativnímu dopadu na prestiž Karlových Varů, které jsou nejen v Česku, ale i zahraničí stále vnímány jako destinace vyhledávaná Rusy. "Právě proto, že město dostalo takovou nálepku, sem přestali ve velkém jezdit například Němci, a ruská klientela tak Karlovy Vary ovládla," říká historik karlovarského muzea Jan Nedvěd.

Podle vedení města je ruská klientela v Karlových Varech tradiční, je jako jedna z mála je ve městě ochotná pobýt i několik týdnů, a proto by ji měly Karlovy Vary alespoň prostřednictvím Rusů žijících v Německu využívat. Na připomínku, zda vedení města a infocentrum zná skladbu lázeňských klientů, která tu byla před 100 lety a co je pravda na tom, že pro Rusy se Karlovy Vary staly vyhledávaným městem až po druhé světové válce, primátorka Andrea Pfeffer Ferklová i ředitel infocentra Josef Dlohoš shodně a ironicky reagovali: "To rozhodně není pravda. Rusové začali ve velkém jezdit do Karlových Varů už dávno před tím. Navštívil je car Petr Veliký, a protože to byl vlastně takový jejich guru, začali ho následovat."

Historik Nedvěd toto tvrzení považuje ale za naprosto zcestné. Karlovy Vary se pro Rusy staly vyhledávanou destinací až po Sametové revoluci a do první světové války tvořili jen zlomek místní lázeňské klientely. Má to svou logiku - do Karlových Varů mohli totiž mířit jen elitní jednotlivci, a ne masy lidí dychtících po lázeňských procedurách, jak tvrdí zástupci města. "Karlovy Vary se prezentují jako destinace oblíbená ruskou klientelou, což vychází především od dob cara Petra I. Velikého. Ten v Karlových Varech pobýval dvakrát v roce 1711 a 1712. Od té doby se město stalo povědomým v Rusku a začali se tu Rusové objevovat. Ale – jednalo se pouze o jednotlivce, a to ze šlechtických kruhů. V Rusku carové od Petra Velikého vládli absolutisticky, volný pohyb osob byl nemyslitelný. Proto vždy představovali Rusové jen minoritu všech návštěvníků - 1. polovina 19. století asi 9 procent, kolem 1900 asi 11 procent všech hostů, a to až do roku 1914. Mezi válkami se tu Rusů objevovalo ještě méně, pouze emigranti, z bolševického Ruska téměř nikdo," upřesňuje historik karlovarského muzea a pokračuje: "Lázeňská klientela byla vždy tradičně největší z německy mluvících zemí, jako bylo Rakousko a Německo, což dává smysl, když byl Karlsbad německý. Dále tu pobývali hosté z Velké Británie, Itálie, Francie, z rakousko-uherského Balkánu, z Haliče Poláci a Židé, po roce 1900 také významnou měrou přijížděli hosté z USA a i z Ruska, kteří zde měli svůj konzulát."

Z toho vyplývá, že karlovarské lázeňství nebylo vždy odkázáno jen ruskou klientelu, ta ve velkém nastoupila až o mnoho let později. Stalo se tak podle Nedvěda až v 90. letech minulého století, což mělo pro další vývoj města zásadní dopad. "K nárůstu ruské klientely došlo až po roce 1990, kdy se místní báli prolomení Benešových dekretů a německých žádostí o restituce. Vskutku bohatí Rusové skupovali byty, domy, vše, protože nejen využívali strachu z německých nároků, ale ceny bytů a domů mnohonásobně přepláceli, i díky místním makléřům, obzvlášť za tehdejšího primátora Josefa Pavla, kdy se privatizoval městský majetek, tedy v letech 1996 až 2001. Rusové nevěřili a nevěří bankám, proto ukládají peníze do nemovitostí," doplnil odborník.

I když se v souvislosti s tímto sporem zpočátku hovořilo o kampani namířené na Rusy žijící v Německu, podle nynějšího vyjádření představitelů města i Infocentra je ale cílená na všechny skupiny využívající ruský jazyk a azbuku. "Kampaň je zaměřená na mladé Rusy žijící v Německu," poznamenal na zastupitelstvu ředitel infocentra. "Pletou se tu pojmy: Rusové a ruský jazyk. Zbytečně se eskaluje něco, co by být nemělo," prohlásil náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). "Jde o nafouknutou bublinu a dělá se problém tam, kde není," uvedla také Pfeffer Ferklová. "Válka na Ukrajině jednou skončí. To také přestaneme používat němčinu kvůli druhé světové válce?" zlobil se zastupitel z SPD Petr Nimrichter.

"V našem městě byli nejdůležitější skupinou do roku 1945 Němci a ne Rusové. Po druhé světové válce jsme přišli o 95 procent obyvatelstva a přišli jsme tak i německou klientelu. Tehdy by bylo asi také nevhodné dělat kampaň pro Němce. Minimálně zde vnímám problém v tom, že by se tato kampaň neměla platit z veřejných peněz," konstatoval zastupitel Klsák. "Nechci podporovat celý ruský jazyk a propagaci v ruštině považuji za nešťastnou. Tady nejde ale jen u ruskou klientelu, ale i třeba Azerbajdžánce, kteří většinou mluví rusky," pronesl zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci). "Navrhuji tuto kampaň zastavit. Rusko má k naší zemi nepřátelský přístup, vyhrožuje jadernými zbraněmi, což je pro mě nepřijatelné. Pokud kampaň zastavíme, disidenti to vezmou s povděkem. Pokud nastane mír, můžeme ji zase obnovit," uvedl Vladimír Melichar (SPOLU). Primátorka v závěru zdůraznila, že na lázeňství, které stojí nyní nad propastí, je navázáno šest tisíc pracovních míst. "Děláme to pro to, abychom zastavili odliv obyvatel," poznamenala. "Tady lidé berou dvacet tisíc a vy je chcete připravit o práci," zlobil se zastupitel Martin Mareš (SPD).