Karlovy Vary – Poněkud rušněji bývá poslední dobou v Jaltské ulici poté, co je tady v pasáži otevřen noční klub.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Obyvatele okolních domů obtěžuje hluk a dochází tady i k jiným incidentům. Dokladem toho je noční bitka. Dva třiadvacetiletí mladíci napadli v noci dva šestadvacetileté muže. K incidentu došlo patrně po předchozí hádce, která vyvrcholila fyzickým napadením. „Podezřelí muži měli několika ranami udeřit poškozené do obličejové části. V útoku pokračovali i poté, co jeden z napadených upadl na zem. Muž byl následně převezen na vyšetření do nemocnice,“ uvedla mluvčí krajské policie Soňa Podlahová. V případě prokázání viny hrozí oběma podezřelým za spáchání přečinu výtržnictví trest odnětí svobody v době trvání až na dva roky.