O regionální ichtyofauně podrobně pojednává další publikace ze série knih představujících zajímavé přírodní fenomény našeho regionu. Kniha s názvem Ryby a mihule Karlovarského kraje tak jistě potěší nejednoho rybáře a ty, kteří toho o rybách příliš mnoho nevědí, pak doslova nadchne. Na vydání publikace spolupracoval Karlovarský kraj s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.



Autory jsou dva významní odborníci v oblasti přírody, a to Jan Matějů a Miloš Holub.



„Smyslem vydání této knihy je zvýšit povědomí veřejnosti o životě ryb v karlovarských vodách a podat ucelený přehled o této problematice i čtenářům z řad odborníků,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Karel Jakobec.



Sestavit přehled ryb a mihulí v našem regionu pro autory nebylo jednoduché. A to zejména kvůli nutnosti nahlížet pod vodní hladinu. Publikace není určena pouze rybářům, naopak nabízí zajímavý a obtížně pozorovatelný pohled na svět pod vodou všem zájemcům o přírodu. Kniha popisuje vzhled ryb, jejich rozšíření v České republice i ve světě, rozmnožování a podmínky života. Nechybí ani krásné fotografie jednotlivých druhů a stručný komentář k jejich výskytu v Karlovarském kraji. V závěru je uveden přehled rybí fauny deseti vybraných lokalit a je představena i jedinečná oblast k pozorování ryb přímo v centru Karlových Varů.



Publikace vyšla v počtu 2 600 kusů a náklady na její vydání dosáhly částky téměř 250 000 korun. Lidé, kteří si budou chtít knihu přečíst, si ji mohou bezplatně vyzvednout na Krajském úřadě Karlovarského kraje, v kanceláři 231 v budově C. Distribuována bude i do regionálních knihoven, které o ni projeví zájem.