„Důvody, proč to děláme, jsou dva. Jednak vápno pomáhá rybám. Ničí totiž různé parazity. Pak také zbavuje vodu sinic,“ říká hospodář ostrovského rybářského svazu Lumír Pála.

Velký rybník během května vápnili už podruhé. „Na začátku měsíce jsme dovezli prvních sedm tun. My jako svaz dáváme do vápnění práci. Samotné vápno zaplatilo město Hroznětín a pak také společnost Sedlecký kaolín,“ přidává Pála.

Boj se sinicemi je ale běh na dlouhou trať. „V minulém roce byly na rybníce pontony, na kterých bylo zařízení vydávající akustické vlnění ultrazvuku. To mělo ničit sinice, ale nemělo takový efekt, jak se předpokládalo. Proto jsme se vrátili zpět k vápnění,“ pokračuje.

Otázkou je, zda se dá boj se sinicemi vyhrát. „Já to řeknu asi takto. Sinice jsou jedním z nejstarších organismů na světě. Přežily prvohory, dinosaury i dobu ledovou. My je vápnem asi jen tak nezastavíme,“ říká mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Stejně jako Velký rybník u Hroznětína se každý rok přemnožují sinice i na přehradě Skalka u Chebu. „My se sinicemi nebojujeme. Jednak nejsme ze zákona povinni a pak Skalka má silný přítok i odtok. Během jedenácti dnů se v ní kompletně vymění voda. Nasypat do ní vápno by tak nemělo efekt. Hned by se vyplavilo,“ dodává Svejkovský.