To ale neplatí pro parkovací místa, která jsou také součástí komplexu Rýnský Dvůr. "Město v roce 2011 uzavřelo smlouvu o věcném břemeni v rozsahu deseti parkovacích stání na 20 let, to je do roku 2031. Věcné břemeno na nebytový prostor propojený s divadlem je na dobu neurčitou," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Během let, kdy se Rýnský Dvůr stavěl, došlo k několika smluvním změnám. Město v roce 2010 schválilo dodatek ke kupní smlouvě s tím, že se snižuje počet parkovacích míst ze 63 na 36. Zázemí divadla nemělo tvořit jedno skladiště o výměře 250 metrů čtverečních, ale šatny a sociální zařízení pro účinkující o výměře 143 metrů čtverečních. A původně plánovaný Divadelní klub, který v Terminusu byl a herci jej roky využívali, zmizel ze stavebních plánů úplně.

Zajímavé jsou i investorské manévry kolem celého komplexu. Původní společnost Rýnský Dvůr založily už výše zmíněné firmy Bau-Stav Milana Špičky, Tima Stanislava Tichého a Thermia Bau Vlastimila Balcara. V roce 2009 došlo ke změně právnické osoby stavebníka a jejího sídla. "Stavebníkem je nově společnost Rýnský dvůr, Doubská hora a hotel Aberg," uvedl tehdy Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Pak byla jediným akcionářem společnost Daar company, jejímž jednatelem je Galina Reznikovová se společníky Eduardem a Ruslavou Samotkal se sídlem na Doubské hoře v hotelu Aberg.