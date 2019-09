Rýžovna na Božídarsku bývala do druhé světové války poměrně velkou osadou, žilo tam kolem pětistovky lidí.

Salaš Rýžovna. | Foto: Deník / Redakce

Dnes se tam nachází pár domů a trvale tam nežije nikdo. To by se ale za pár let mohlo změnit. Město Boží Dar tam počítá s výstavbou asi 80 rodinných domů. Záměry, které jsou staré přes 20 let, se ale ne všem líbí. Rýžovna se totiž nachází v chráněné zóně, pustině, a má své jedinečné kouzlo i díky tundrovému charakteru. „Na Rýžovně, kde je dnes jen několik samot, stará škola, salaš a rozpadající chalupa, ve které se natáčela první série televizního Rapla, chce město vystavět něco jako satelitní vesnici se sportovišti. Přestože tam do padesátých let stavení byla, dnes je místo zcela ponecháno přírodě a navozuje unikátní atmosféru. Tu navíc podtrhuje památník, kde se pravidelně scházejí Češi a Němci,“ poznamenává chalupář z Hřebečné Dušan Valenta.