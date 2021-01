Žádná velká spása. Tak se dá hodnotit zapojení lázeňských zdravotníků v boji s koronavirem v Karlovarském kraji. Právě nedostatek zdravotního personálu je totiž největším problémem v pandemii. Vedení kraje si slibovalo, že by situaci zlepšilo zapojení lázeňských zdravotníků. Ti chtějí ale pomoci především při očkování veřejnosti.

Krajský zdravotní rada Josef März nechce nikoho nutit. „Zatím jsme jim proto nenařídili pracovní povinnost. Vede to pouze k tomu, že lidé budou hledat záminky, aby v nemocnicích nepracovali,“ vysvětluje März.

Už jednal s krajskou Asociací hotelů a restaurací, ale i konkrétními lázeňskými domy. „Výsledek je takový, že většina lázeňských zařízení z Mariánských Lázní i Alžbětiny lázně, které patří městu Karlovy Vary, chtějí spíše pomoci při očkování,“ říká radní.

Potíž je v tom, že některé domy stále fungují, ty, co musely zavřít, zase většinou propustily zaměstnance. Lépe radní pochodil v Lázních Kynžvartu. Jsou ochotni nabídnout šest lidí přímo ke covidovým lůžkům jako střední zdravotní personál, dalších 12 by pak mohlo nastoupit na odběrová místa do Chebu. I tato centra trápí nedostatek zaměstnanců.

Podle Märze se ovšem počet nakažených zdravotníků v kraji drží stále na podobných číslech, což je mezi 80 až 100. (jako)