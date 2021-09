Údržba 20 kilometrů běžeckých stop na Nejdecku je stále náročnější.

Ilustrační foto | Foto: Vladimíra Junková

Šance na pořízení nové sněžné rolby na údržbu lyžařských běžeckých stop na Nejdecku svitla Tělovýchovné jednotě Radon Vysoká Pec. Pokud budou souhlasit krajští zastupitelé, kraj na rolbu přispěje dvěma miliony. Členové jednoty nyní upravují veškeré běžecké trasy v katastru obce Vysoká Pec a Rudná, dvě závodní tratě a napojení trasy na Nejdek. Celkově se jedná o více než 20 kilometrů, v plánu je tento počet téměř zdvojnásobit. A na to už 35 let stará rolba v nevyhovujícím technickém stavu nestačí. „Obliba běžeckého lyžování a vytížení tras v Krušnohoří pořád roste. Musíme na to reagovat a nabídnout kvalitnější a rychlejší úpravu stop. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc tělovýchovné jednotě z Vysoké Pece a na pořízení sněžné rolby přispět,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger. Podle něj tak bude zajištěna pravidelná údržba stop v širokém okolí Vysoké Pece a Nejdku s napojením tras na páteřní krušnohorské úseky, které udržuje spolek První Krušnohorská.