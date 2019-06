„Chtějí mít občerstvení a sociální zázemí u vody. Zájem je i o nabíjení telefonů, tabletů a wi-fi, která zdaleka není standardem,“ říká Bohumil Pražák ze společnosti Dronte, provozující tábořiště a půjčovny lodí.

Velký zájem je u Ohře o půjčení plastových kánoí. „V nabídce jsou i rafty a gumové čluny, ty jsou ale pomalejší a potřebují více vody. Při nízké hladině drhnou,“ vysvětluje Tomáš Vincenc z půjčovny Samba. Dodává, že nejčastěji si lidé lodě půjčují na tři dny.

Oblíbeným je i jednodenní výlet z Lokte do Karlových Varů, který nabízí proplutí pěknou přírodou a zavede vodáky do Svatošských skal. „Úsek se dá zvládnout za čtyři až pět hodin a vyhledávají ho Češi, Rusové i Němci,“ uvádí Bohumil Pražák s tím, že na víkend je dobré si lodě rezervovat. Ohře patří mezi jedny z nejvyhledávanějších řek v České republice. Je sjízdná téměř po celé léto a její kapacita není zdaleka naplněna. A má sledované jezy. „Kdysi zde byl pouze jeden sjízdný jez a nyní máme pouze jeden nesjízdný, a to v Radošově,“ vysvětluje Pražák.