Hned několik projektů, které se týkají dalšího zvelebení sportovního areálu v Sadově, nechalo v současné době zpracovat vedení obce. V květnu tam přitom byly slavnostně zprovozněny kabiny, které slouží především fotbalistům.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Sonnek

K dispozici je také nové hřiště s umělým povrchem, workoutové hřiště, zázemí na streetball, tenisová stěna a dětské hřiště. Ke všemu tomu by do budoucna měla přibýt také in - linová dráha a vodní plocha.

„V současné době jsme nechali zadat projekty na parkoviště, in – line dráhu a vodní plochu včetně zavlažovacího systému. Jde o několik projektů najednou a zatím nevíme, do které části se pustíme nejdříve. Uvidíme podle toho, jak dostaneme projekty k dispozici. Rozhodně budeme ale rozšiřování areálu dělat postupně na etapy,“ říká místostarosta obce Ladislav Ludvík. Zatím nedokáže odhadnout, kolik budou jednotlivé úpravy stát.

Vodní plocha má podle něho sloužit spíše k relaxaci než ke koupání. Nejbližší vhodné místo pro koupání není pro obyvatele Sadova až tak z ruky. Velký Rybník se nachází nedaleko. „Velice brzy už ale vykazuje špatnou kvalitu vody,“ konstatuje Ludvík.

Vodní plocha u sportovního areálu, kde bude vybudována i písková pláž, má podle něho mít rozlohu 2000 metrů čtverečních. „Částečně bude napájená z Borského potoku, kde ovšem nebývá mnoho vody, částečně to bude i ze Sadovského potoka, který teče nedaleko. Na příští rok plánujeme navíc kopání vrtu, který by měl být zdrojem do nádrží. Z těchto nádrží pak chceme zavlažovat trávník na novém fotbalovém hřišti,“ dodává sadovský místostarosta.