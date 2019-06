Láká je cena, která je až o polovinu nižší než při jejich koupi, ale také fakt, že si sami rozhodnou, za jakou kvalitu jahod zaplatí. V Karlovarském kraji je několik plantáží. Otevřít by mohly během několika dní.

V Šabině na Sokolovsku by měl podle majitelů jahodárny Maruščiny jahody začít samosběr příští týden. Letos podle nich dozrávají později. Navíc jim z větší části jahody i pomrzly. Ale poté nasadily ve druhé vlně další květy a plody, takže jahody budou.

Kroupy, které udeřily na začátku tohoto týdne, se jahodové plantáži naštěstí vyhnuly a v Šabině doufají, že tomu tak bude i nadále. Za kilogram nasbíraných jahod zaplatí zájemci 50 korun. Krom Šabiny provozují majitelé ještě jednu plantáž jahod, a to už zmíněný Hroznětín na Karlovarsku.

Už druhým rokem funguje jediná jahodárna na Karlovarsku v Hroznětíně. Tam si mohou lidé jahody natrhat pouze sami. „Zakoupit natrhané jahody u nás zákazníci nemohou, nemáme totiž lidi, kteří by je nasbírali,“ vysvětluje Jaroslava Preglerová z jahodárny. Dodává, že letošní úroda není dobrá. „Ve velké části plantáží nám jahody zmrzly, oproti loňsku máme tak čtvrtinovou úrodu. A obáváme se, aby nepřišly kroupy, jak varují meteorologové. To už by byla katastrofa,“ doplňuje Preglerová. Aktuální informace podává tato jahodárna přes Facebook. „Zatím u nás jahody nejsou dozrálé. Předpokládáme, že samosběry zahájíme příští týden. Cena bude padesát korun za kilogram,“ upřesňuje majitel hroznětínské jahodárny Tomáš Baloun.

Zájemci z Chebska nejčastěji míří do Odravy. Místní jahodová plantáž, která funguje od roku 2007, by se mohla již brzy otevřít. „Ještě o víkendu byly jahody zelené, ale déšť a hezké počasí nám nejspíš pomohou. Aktuální stav půjdeme posoudit dnes večer,“ řekla včera Deníku Anca Eliášová z Jahody Funck Odrava. Aktuální informace zveřejňují na www.jahodyodrava.cz.

Cena samosběru v Odravě zůstává stejná jako v minulém roce, a to 60 korun za kilogram. „Pokud by měli zákazníci zájem o již natrhané jahody, prodáváme kilogram za 100 korun. Je však nutné nahlásit objednávku natrhání jahod den předem, a to na našem telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailu,“ podotkla Anca Eliášová.

Zákazníci si jahody sbírají buď do vlastní nádoby, jejíž váha je pak od ceny jahod odpočítána, nebo je možné si koupit košík přímo na místě.

Lidé si z Odravy nemusí odnést jen čerstvé jahody, ale také květiny. Ty rostou na poli vedle jahodové plantáže a k dispozici budou během července a srpna. Jsou to slunečnice a gladioly. „Květiny si zájemci můžou sami vybrat a nařezat. Podle počtu pak zaplatí do kasy, která je umístěná na poli. Cena jednoho kusu je 20 korun,“ uvedla Anca Eliášová.