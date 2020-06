Sanace svahu nad karlovarskou hlavní poštou a nad kinem Čas zdaleka nekončí. Během komplikovaného zajištění terénu, které už přes rok řeší různí odborníci, se objevily další problémy. Město tak nyní čeká na zpracování čtyř různých expertiz, které mají poradit, jakou cestou se má radnice při zajištění svahu vydat.

„Po odtěžení zeminy se objevila prasklina na kině Čas, která byla zasypána. Pochopitelně ji sledujeme,“ říká statik Martin Šafařík, kterého město kvůli sanacím v této lokalitě oslovilo. Tím ovšem problémy nekončí. „Odkryli jsme do hloubky tři metry zeminy, pod níž jsme našli původní zárubní stěnu, která je starší než Čas. Z té ale vytéká voda do prostoru kina. Navíc se tam nachází kanalizace, která neodvádí vodu. V neposlední řadě jsme také objevili zasypané základy historických objektů, o nichž se nevědělo,“ vysvětluje karlovarský statik s tím, že ale z archeologického hlediska tento nález zajímavý není.

Radnice oslovila čtyři nezávislé kanceláře s žádostí o vypracování expertiz, z nichž by mělo vzejít konkrétní řešení. Patří mezi ně Akademie věd ČR, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Česká geologická služba a geotechnik Vojtěch Ježek. Tři posudky už má magistrát k dispozici, do konce týdne by mohl přijít poslední.

Do zajištění svahu se město pustilo před rokem s představou, že půjde o jednoduchou akci. Po zahájení prací se ale přišlo na to, že terén je velmi nestabilní, za což může zvětralá žula. Sanace je rozdělena na několik částí.

Tu první má město za sebou, kdy tam postavilo novou gabionovou zeď. „Tou jsme zabránili tomu, aby nám ujel horní park. Navíc nám tato zeď umožnila, že můžeme se sanací svahu pokračovat směrem ke schodům vedoucím k poště,“ dodává Šafařík.

Jak upřesňuje mluvčí magistrátu Jan Kopál, práce nad hlavní poštou si zatím vyžádaly náklady ve výši 12 milionů korun, původní sanace měla stát přitom jen tři miliony. To se ale ještě věřilo, že se zajištění udělá ručně. Pokračující sanace bude stát další miliony. „Že to bude stát hodně peněz, je věc jedna, bezpečnost našich občanů je ale prioritou,“ uzavírá náměstek primátorky Josef Kopfstein.