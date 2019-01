Karlovy Vary - Je to dlouhá a vysilující pouť za penězi. A podniklo ji už několik karlovarských i krajských politiků. Přesto Císařské lázně stále chátrají a jejich rekonstrukce se rok od roku odkládá. Až nyní svitla jiskřička naděje.

Císařské lázně. | Foto: Deník

Po misi ministra financí Andreje Babiše do Karlových Varů a jeho slibu, že o této dominantě, jak Císařské lázně nazval, bude jednat s ministrem kultury Danielem Hermanem, začíná být kolem této budovy rušno. Ministr Herman totiž kvůli Císařským lázním zřídí pracovní skupinu, v níž budou zástupci Karlových Varů, Karlovarského kraje, ministerstva financí a kultury. Tuto instituci bude ve skupině zastupovat náměstkyně Anna Vlášková. „Čekáme na termín, abychom se sešli. Domluvit bychom měli techniku podpory a kolik peněz Ministerstvo kultury na obnovu Císařských lázní uvolní," vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA). Oprava Císařských lázní podle něj začne tehdy, až bude mít kraj i město v ruce státní příslib revitalizace objektu. Podle primátora Kulhánka bude koordinace příprav na rekonstrukci těchto lázní jednodušší i proto, že novým krajským náměstkem pro kulturu byl zvolen Petr Zahradníček (TOP 09+STAN), Kulhánkův krajský stranický kolega. „Doufám, že k této problematice se přístup krajských zastupitelů změní," podotkl primátor. Císařské lázně chtěl kraj, který je jejich vlastníkem, původně opravit za přibližně 900 milionů. Na rekonstrukci se měl podílet kraj, Karlovy Vary a také stát. Právě ten ale s finanční podporou dosud váhal. Město i kraj proto z ceny opravy slevily a projekt zeštíhlel. Místo původních 900 milionů by tak oprava vyšla na přibližně 500 milionů. „Pokud dojde k dohodě na účasti při obnově této národní kulturní památky ze strany státu v rozsahu 200 až 300 milionů, bude upravena projektová dokumentace do úspornějšího řešení," uvedl primátor Kulhánek.