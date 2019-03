Trámy podepřené orchestřiště akutně hrozí zborcením pódia, všude binec, drolící se omítka v šatnách i promítacích kabinách a nad tím vším jako výsměch cedule, že zašlý areál v kontrastu s dosud barevně laděnými sedačkami hlídá kamerový systém. Vzpomínka, že před lety na pódiu kina trsal před davy diváků John Travolta, tak spíše evokovala provokující Pulp Fiction aneb melasovou fikci než muzikálově hříšnou Pomádu.

Atmosféra mezi vedením města a lidmi, kteří si zbytky zašlé kinoslávy prohlíželi, zhoustla hned v začátcích. Téměř hněv bývalé radní Jitky Tůmové (KOA) totiž okamžitě vyvolala informační tabule, že bývalé vedení města investovalo do kina za období 2011 až 2018 přes 21 milionů. „A kdo je za tento stav odpovědný?“ vyzývavě končil text.

Podle Tůmové ale do areálu nešly jen investice, ale suma zahrnovala i peníze na program včetně odměn těch, kteří se o areál starali. Situaci klidnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která uvedla, že se už sešla se skupinou nadšenců, která by si od města kino za korunu pronajala. „Koncepci mi sdělí za 14 dnů a do měsíce se rozhodneme,“ uvedla.

Kino by ale podle ní muselo být finančně soběstačné. Jenomže podle Milana Žemličky, jednatele KV City, je kino v tak katastrofickém stavu, že by bylo nejlépe jej zakonzervovat. „Riziko, že se někomu něco stane, je obrovské,“ zdůraznil.

Investice do nápravy vyčíslil na téměř 10 milionů a přiklonil se k přesunu kina na Rolavu. Naopak Piráti oponovali, že celý areál má stále solidní potenciál stát se městským amfiteátrem, jehož primární náplní by byly koncerty, divadla a další kulturní akce. „Investice ke zprovoznění by byly nutné, ale za relativně málo peněz bychom dostali relativně hodně muziky,“ uvedl za Piráty Jindřich Čermák.