Karlovarský kraj – Na sběr víček jsou rozporuplné názory. Každopádně policisté i občanští zaměstnanci Policie ČR Karlovarského kraje ve sbírání víček nepolevují a shromažďují je už téměř pět měsíců.

Vloni na jaře se totiž zapojili do projektu Simony Stojanové, která založila se svými dvěma přáteli Nadační fond Andělská křídla naděje.

Sběrné boxy byly umístěny na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje a na Územním odboru v Sokolově. Policisté začali sbírat plastová a kovová víčka. Někdo je nosí pravidelně do sběrných boxů, jiní do sběru zapojí celou rodinu nebo i mateřskou školku.

„Například policista podpraporčík Daniel Plos z obvodního oddělení na Rotavě donesl plný pytel víček. Do sbírání zapojil celou rodinu, ta zase další lidi a stovky víček byly předány nadaci,“ oznámila policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Velký pytel plný víček donesla také policistka poručík Martina Štaifová z 2. oddělení obecné kriminality v Karlových Varech. S nasbíráním takového množství ji pomohly děti z mateřské školky. Pomoci se rozhodli také policisté a občanští zaměstnanci z obvodního oddělení Policie ČR v Plesné. „Mezi sebou vybrali finanční obnos, který darovali nadaci Andělská křídla naděje. Na jejich transparentní účet tak přilétlo 2 300 korun,“ dodala mluvčí.

Policisté a civilní zaměstnanci tímto podpořili nemocnou Natálku ze Starého Sedla, která od narození trpní dětskou mozkovou obrnou. „Natálka ze začátku vůbec nechodila, ale lázně, které by měla absolvovat dvakrát ročně, jí ohromně pomohly. A dnes, když ji dáte ruku, tak chodí! Bohužel, každé lázně stojí 60 tisíc korun a pojišťovna sice jedny ročně uhradí, ale druhé si už rodina musí hradit sama. A to je důvod, proč pomáhám. Má to smysl, a to mě nesmírně nabíjí,“ řekla zakladatelka nadace Simona Stojanová.

Suma za víčka není nijak závratná, za 500 kusů víček zaplatí výkupna kolem 6 korun. Ale když se jich nasbírá několik tun, už to nějakou částku dohromady dá. A proč by víčka měly končit v netříděném odpadu nebo v kontejnerech na plast, když mohou pomoci dětem, kteří ji potřebují.

Na podzim se podařilo Nadačnímu fondu Andělská křídla naděje odvézt náklaďák naplněný pytli s víčky. Výkupna převzala celkem 3 440 kilo víček a získala téměř 21 tisíc korun na pomoc tělesně a zdravotně postiženým dětem.

„Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili a svojí aktivitou pomohli. Jsme rádi, že sbírání víček má význam,“ poznamenala za své kolegy policejní mluvčí.