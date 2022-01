Podle mluvčího karlovarského magistrátu Jana Kopála přispěla k havarijnímu stavu schodů k poště částečně i zabezpečení zmíněného svahu. "Schodiště kolem něho z části vede. Necháváme schodiště zaměřit, ještě letos chceme zpracovat projekt na opravu včetně opěrné zdi pod schodištěm, směrem k sanovanému svahu, a schodiště opravit," informoval mluvčí radnice.

Zemědělci vyjedou s traktory na protest

Jak dodal, nyní se taky vyhodnocuje, jestli se schodiště bude muset do doby opravy uzavřít. "V nejbližších dnech by na místo měl dorazit statik, který nastíní postup a rozhodne se také, zda se schody nechají v provozu. Budeme to muset řešit v součinnosti s Českou poštou, protože spodní část patří této společnosti," doplnil s tím, že náklady i termíny vyplynou z projektu. Město ale slibuje, že to stihne ještě letos.

Není to první problém, který se v této terénně komplikované části města objevil po Novém roce. 1. ledna se totiž zbortila část zdi tvořené z velkých kamenů na serpentinách, které se nacházejí jen o kousek od schodů k poště a které rovněž spojují ulice Krále Jiřího a Zahradní. Město se nechalo stezku uzavřít a zeď už opravuje.