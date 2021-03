Má z pohledu dat předchozích sčítání Karlovarský kraj nějaká specifika, která ho dlouhodobě odlišují od jiných krajů?

Ano. Je druhým nejmenším regionem v České republice a počtem obyvatel je nejméně lidnatým. K 1. lednu 2020 žilo v Karlovarském kraji celkem 294 664 obyvatel. Jejich počet se tak oproti roku 2010 snížil o 4,2 procenta.

To je o 12 780 osob…

Představuje to největší pokles v počtu obyvatel mezi ostatními regiony České republiky. Populace kraje nejenom ubývá, ale i výrazně stárne.

Krajská gestorka sčítání lidu Alena Šefrnová.Zdroj: Archiv Aleny Šefrnové

Jak moc za uplynulou dekádu oproti té předchozí obyvatelé zestárli?

Index stáří, který udává, kolik seniorů připadá na 100 dětí do 14 let, zaznamenal v roce 2019 hodnotu 134,5. To znamená, že na 100 dětí připadá 134 seniorů. V roce 2010 činila hodnota indexu stáří v našem kraji 98,1.

Je tak vysoké číslo i v nějakém dalším regionu?

V současnosti vykazuje Karlovarský kraj třetí nejvyšší hodnotu indexu stáří po kraji Královéhradeckém, kde tato hodnota činí 138,8 a Zlínském s hodnotou indexu stáří 137,2.

Když opustíme oblast demografie, objevuje se ve sčítání i třeba nějaká kulturní zvláštnost?

Ve sčítání se ptáme na náboženskou víru, byť tento údaj je nepovinný. Podle výsledků sčítání v roce 2011 činil podíl věřících osob žijících v Karlovarském kraji 12,8 procenta a byl tak 2. nejnižší v celé České republice po kraji Ústeckém. Nyní čekáme, jak se situace vyvine po deseti letech.

Sčítání lidu je čistá statistika. Promlouvá ale nějakým způsobem i do praktického života v kraji? Reagují na počty představitelé samospráv?

Od posledního sčítání došlo v Karlovarském kraji k nárůstu počtu mateřských škol o 5 na 17, což odráží skutečnost nárůstu počtu dětí ve věkové kategorii 0–6 let. Naopak stárnutí obyvatel kraje ukazuje na potřebu rozšiřování nabídky sociálních a zdravotních služeb. Tuto situaci reflektuje nárůst počtu domovů se zvláštním režimem, a to o 7 na celkový počet 12. Jedná se o domovy poskytující pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Pokračuje nějak třeba bytová výstavba, když neustále klesá počet obyvatel?

To se říct nedá. Ale je tu jiný zajímavý jev. V kraji se zvyšuje počet hospodařících domácností jednotlivců, což má vliv i na bytovou výstavbu. Za posledních deset let se totiž obytná plocha nově dokončených bytů postupně snížila o téměř 25 m2 na jeden byt.

Je nějaká oblast, která je v kraji ze statistického pohledu kompletně vyřešená?

Jedna praktická věc. Velmi pozitivním zjištěním je, že od posledního sčítání v roce 2011 se podařilo dosáhnout v našem kraji 100 % připojení obyvatel na kanalizační síť i na veřejný vodovod.

Jak bude vypadat to letošní sčítání v našem kraji?

Sčítání bude probíhat stejně ve všech krajích České republiky. Po rozhodném okamžiku, který je o půlnoci z 26. na 27. března, bude na webu scitani.cz zpřístupněn elektronický formulář, který umožní formu on-line sečtení. Tuto formu bude možné využít do 9. dubna 2021.

A vy sama byste ji doporučila?

Já sama s rodinou se budu sčítat on-line, a to nejen z důvodu jednoduchosti, rychlosti, ale také z důvodu bezpečnosti a ochrany zasílaných dat. V současné pandemické situaci se jedná především o bezpečný způsob sečtení bez dalšího kontaktu.

Co když někdo on-line sčítání nemůže nebo nezvládne udělat?

U takové skupiny proběhne od 17. dubna do 11. května 2021 terénní došetření. Listinné sčítací formuláře budou distribuovat sčítací komisaři České pošty spolu s odpovědní obálkou, kterou pak s vyplněnými formuláři vhodí občané do jakékoliv poštovní schránky České pošty. Listinné formuláře bude roznášet přibližně 280 sčítacích komisařů České pošty a také 43 sčítacích komisařů ČSÚ zajišťujících sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních.

Hodně se letos řeší otázka hygienických opatření. Jak je po této stránce sčítání ošetřeno?

Všichni sčítací komisaři, ať České pošty či Českého statistického úřadu, jsou pravidelně testováni na covid-19 a budou dodržovat všechna epidemiologicko-hygienická opatření vydaná vládou.

Liší se jednotlivé kategorie pro sčítání nějak svojí obtížností?

Velkou změnou oproti sčítání v roce 2011 je, že budou ve velké míře využity administrativní zdroje dat. Budou se tedy zjišťovat pouze ty údaje, které nelze zjistit jinak. V letošním sčítání se tentokrát nebude vyplňovat sčítací formulář za domy, ale pouze za osoby a byty. Další změnou je, že došlo ke snížení počtu zjišťovaných údajů, a to o polovinu. Vyplnění formulářů není nijak složité. Otázky jsou jasně formulované.

On-line prostředí asi bude ještě přívětivější.

Ano, výhodou je sčítání on-line, kdy formulář obsahuje nabídkové menu, takzvaný „našeptávač“ u slovních odpovědí a automaticky zobrazuje otázky na základě vyplněných údajů, například u dítěte není zobrazována otázka na zaměstnání. Umožňuje tedy logické kontroly vazeb mezi odpověďmi a nabízí kontextové návody k vyplnění a odeslání.