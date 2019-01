Karlovy Vary – Po vzoru některých měst, například Plzně, chtěly také Karlovy Vary rozjet projekt takzvaného bikesharingu neboli sdílení jízdních kol.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Attila Racek

Bývalé vedení města počítalo s tím, že se začne v letošním roce. Jenomže po volbách je všechno jinak, noví radní zatím projekt pozastavili. Zdůvodnili to jeho velkou finanční náročností a také obavou z toho, že kola zařazená do bikesharingu kvůli vandalům dlouho nepřežijí a škody městu nikdo neuhradí.

Podle náměstka primátorky Tomáše Trtka nejsou Karlovy Vary ještě dostatečně připraveny na to, aby se tady sdílejí jízdních kol zavádělo. A jsou tady údajně i jiné faktory.

„Město má poměrně kopcovitý terénní profil, na provoz jízdních kol nejsou ani dostatečně připraveny komunikace. Chodci by si za chvíli stěžovali, že je ohrožují cyklisté a naopak. A máme obavy, že by kola ani dlouho nevydržela. Není to tak dávno, co v jednom městě někdo naházel kola k půjčování do řeky. Projekt určitě nezatracujeme, ale je třeba na něm ještě pracovat,“ konstatoval náměstek Trtek.

V tuzemsku přibývá společností, které se tímto způsobem dopravy zabývají a pro zájemce jsou schopny připravit ho takříkajíc na klíč. Ale také města musí přispět, například podílet se na vybrání lokalit, které by měly být s využitím bikesharingu obsluhovány. Nezbytná je při hledání vhodných stanovišť i spolupráce s Dopravním inspektorátem Policie ČR. V rozpočtu města Karlovy Vary na letošní rok bylo na projekt sdílení jízdních kol původně vyčleněno kolem 1,5 milionu korun plus dalších asi 300 000 korun na zajištění provozu.

V upraveném návrhu rozpočtu, který půjde do zastupitelstva v lednu, ale už tyto částky nejsou. Podle bývalého primátora a opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA) je zmrazení projektu na sdílení jízdních kol velká škoda.

„Příprava projektu trvala poměrně dlouho a bylo s tím hodně práce. Byl dotažen do finále, stačilo jen podepsat smlouvu a vše spustit. Když jsem se dotazoval, proč se projekt neuskuteční, bylo mi jen náměstkem Trtkem řečeno, že to prý není pro Karlovy Vary dobré řešení. Tím se ale město úplně vyčleňuje ze současného trendu, kdy přibývá měst, která se bikesharing snaží zavádět. Když jsem předával funkci nové primátorce, bavili jsme se i o sdílení jízdních kol a měl jsem pocit, že jí ten projekt zaujal,“ uvedl Kulhánek.

V Karlových Varech se v první fázi uvažovalo o vytvoření zhruba dvou desítek stanovišť pro sdílení bicyklů (docků), kde by byla kola k dispozici. Na každém stanovišti by jich pak mohlo být mezi čtyřmi až deseti. Jízdní kola by měla být standardní, tedy nikoliv elektrokola. A chybět by neměla GPS kvůli jejich lokalizaci. Stanovišť se nabízela řada. Například u Hlavní pošty nebo u Horního nádraží či na Divadelním náměstí. Po městě by mohlo být k dispozici kolem 160 bicyklů. Služba bikesharing je obvykle zpoplatněná, což měl být i případ Karlových Varů. S tím, že místní, například držitelé Karlovarské karty, by mohli využívat kola za symbolickou částku. Pro návštěvníky města by se jednalo o komerční sazbu.

Bikesharing přitom už v určité omezené podobě v Karlových Varech funguje několik let, vždy v době Mezinárodního filmového festivalu. Stanoviště s bicykly jsou třeba ve stanovém městečku na Rolavě, u hotelu Thermal a poblíž Grandhotelu Pupp.