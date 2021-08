Ke zpříjemnění atmosféry mohli návštěvníci slyšet i kapely Tsunami Crossover Band z Velichova a Ledeckou dudáckou muziku z Tachova, nechyběl ale klasický flašinet s pohádkovými melodiemi. „Schází se tu vinaři jak z Moravy, tak i z našeho okolí. Okoštovat si návštěvníci mohou ale i exkluzivní vína z Itálie. Návštěvníci si sem jedou odpočinout. Dokonce jsem slyšel, že spojení vína, jídla a naší historické památky Seeberg je super. Mohou si tady v klidu s přáteli to vínečko dát,“ říká knihovník a historik Jiří Málek.

Na festivalu vína jsme mohli okusit i vyhlášené italské prosecco. „Víno dovážíme výhradně z Itálie, a to od severu až po Sardínii a Sicílii. Každá oblast v Itálii má svá specifická vína, proto jsme je sem přijeli představit, aby si lidé mohli ochutnat vína z různých italských odrůd. Jen tak poznají, která jim sedí. Dnes jsme sem vzali vína střední kategorie, ale máme tady opravdové skvosty. Přivezli jsme i prosecco, které bylo v Itálii třikrát oceněno za nejlepší,“ sděluje Jiří Markus z vinařství Víno Markuzzi.

Slavnosti vína a jídla si také pochvaluje návštěvnice z Ostrova nad Ohří Emílie Přibylová. „Moc si to tu s přítelem užíváme. On miluje jídlo a já zase víno. Oba máme rádi památky a skvělou muziku, takže pro nás úplně nejlepší volba, jak trávit ještě slunné léto. Jako cukrářka musím docenit tradiční české buchty, které jsou tedy opravdu poctivé. Co dodat. Těšíme se na další rok,“ uzavírá.