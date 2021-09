Pět smrtelných nehod za jediný měsíc si vyžádala silnice I/6 U Střelnice v Karlových Varech, která za srpen dostala nový název Silnice smrti. Policisté říkají, že kvůli těmto černým statistikám se dostává daný úsek mezi naprostou špičku v České republice. Vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si je toho vědomo, a ještě o uplynulém víkendu provedlo na silnici několik důležitých opatření. Pak ale přišlo úterý 31. srpna a před Olšovými Vraty opět došlo ke smrtelné nehodě.

"Je mi to opravdu, opravdu líto. Děláme, co je v našich silách. Je ale potřeba, aby se tak chovali i motoristé. V úterý jsem tímto úsekem projížděl a byl jsem mile překvapen, jak všichni jeli vzorově pomalu, jak byli všichni řidiči ukáznění. Pak ale odpoledne dostanu zprávu, že tam byla opět smrtelná nehoda. Všichni bychom si měli uvědomit, že dodržování pravidel je na nás na všech. Pokud se najde někdo, kdo to dodržovat nebude, ohrožuje nás na silnici všechny," reagoval ředitel karlovarské pobočky ŘSD Lukáš Hnízdil.

Silničáři tam nejdříve před víkendem zpřísnili povolenou rychlost za mokra. Už se totiž netýká jen vozidel jedoucích nahoru, ale nově i těch, co jedou od Prahy do Karlových Varů. Pro všechny platí maximálně 70 kilometrů v hodině. "O víkendu jsme tam také instalovali značku „úsek častých dopravních nehod", vše na retroreflexním podkladu," informoval Hnízdil. Značka je doplněna lebkou se zkříženými hnáty. "Varující značky budeme ještě instalovat i v dalších částech této silnice," upřesnil šéf ŘSD.

Mluvčí ŘSD Dana Zikešová doplnila, že na daném úseku už silničáři položili asfaltový nátěr. "Jde o takzvaný mikrokoberec, který zlepší protismykové vlastnosti vozovky. Na přelomu září a října provedeme další bezpečnostní opatření v nejrizikovějším, dvoukilometrovém úseku, a to od stykové křižovatky Drahovice až za oblouk U Střelnice. V této lokalitě změníme třípruhové uspořádání na dvoupruhové. Mezi pruhy bude asi metr široký vyšrafovaný prostor, který oddálí míjející se vozidla. Je také možnost úsek osadit betonovými svodidly nebo například balisety. Tímto opatřením dojde ke zpomalení provozu řádově o několik vteřin, což by mělo předejít dopravním nehodám," vysvětlila Zikešová.

Ačkoliv se stále ozývají hlasy a reakce, že by v rámci těchto tragických událostí měly být přehodnoceny priority při realizaci D6, podle Hnízdila nejde legislativní proces urychlit. Stavba dálnice mezi Olšovými Vraty a Karlovými Vary má totiž přijít na řadu až jako poslední, a to v roce 2024, hotova má být o dva roky později. "Máme platné právní předpisy, a ty zkrátka obejít nemůžeme. Musíme v lokalitě vykoupit pozemky, dokončit územní řízení a projít výběrovým řízením na zhotovitele. Ano, územní řízení může trvat třeba jen tři měsíce, ale také i třináct. Například v úseku D6 u Krupé ho stále nemáme dokončené. Slibuji ovšem, že budeme dělat vše pro to, abychom realizaci co nejvíce uspíšili," dodal šéf ŘSD.

Dobrou zprávou naopak je, že právě v úterý 31. srpna byla dokončena etapa D6 u Lubence. "Jde o zprovoznění obchvatu Lubence, který odvedl tranzitní dopravu z města na nový úsek D6, který je dlouhý 4,8 kilometru. Jeho součástí je sedm mostů. Stavba stála přibližně 1,2 miliardy korun bez DPH," upřesnila Zikešová.