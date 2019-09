Hlavně sena, které jim už dávno došlo. Podle Josefa Erharda z Agrární komory Karlovarského kraje tak budou muset někteří farmáři snižovat stavy skotu.

Vzhledem k extrémnímu suchu letos nebyla takřka žádná druhá senoseč, která bývá na začátku prázdnin. Zemědělci si hodně slibovali od nedávných dešťů, díky nimž by tráva mohla narůst, a své ztráty by tak mohli kompenzovat při třetím senu, které ale na Karlovarsku nebývá zvykem.

„Třetí senoseč byla jen málokde. Sekalo se hlavně v okolí kopců, kde je vlhčeji. Ale jinak je to bída,“ říká Erhard z Agrární komory.

Jak už Deník před časem informoval, případné přebytky sena už dávno skoupili zemědělci z Německa, kteří jsou na tom finančně mnohem lépe než ti z Česka. „Zásoby tedy nejsou žádné. Připouštím, že někde budou muset farmáři kvůli této situace začít redukovat stavy skotu, aby ho mohli uživit,“ připouští agrárník. Podle něho je potřeba udělat změny v osevních postupech. Krávy totiž nejsou krmeny jen senem, ale i pícninami, kukuřicí, jejichž produkce na orné půdě je ale velmi nízká.

Na jiný přístup, aby byli schopni udržet stavy krav, už třeba „najeli“ v Zemědělském družstvu Novosedly. „Kvůli suchu jsme už udělali opatření, a zaseli jsme tak už žito, které bychom mohli na jaře rychle sklidit. Když bude špatně, můžeme ho narychlo posekat ještě zelené a přidat ho do krmiva. Nikdo ale v tuto chvíli neví, jaká bude zima,“ konstatuje předseda novosedelského družstva Vladimír Vrzáček.

Právě tato farma měla ale štěstí a podařilo se jí posekat třetí seno. „Ještě sekáme. Sklízíme všude tam, kde se dá. Díky tomu jsme se snad dostali na devadesát procent naší normy. Nezbude nám ale žádná zásoba, kterou jsme vždy mívali. Naštěstí to neznamená, že bychom museli začít snižovat stavy, nepředpokládám to,“ říká předseda družstva.

Farma bude muset krmivem šetřit. Dnes zdejší zemědělci vyjedou na pole, aby sklidili kukuřici na siláž. I její výnosy budou podle Vrzáčka mnohem nižší.

I když jsou zemědělci kvůli extrémnímu suchu posledních let ve ztrátách, podle Erharda z Agrární komoryo finanční kompenzace nežádají. „Nevím o nikom z našeho kraje, který by to udělal,“ dodal Erhard.