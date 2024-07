Nebude to úsměvná rodinná komedie Oldřicha Lipského Šest medvědů s Cibulkou, ale zřejmě ostrý volební souboj šesti kandidátů na Senátu. Tyto volby se po šesti letech znovu konají v Senátním obvodu číslo 2, tedy na Sokolovsku. Současným senátorem je od roku 2018 Miroslav Balatka, který kandidoval za hnutí STAN s podporou TOP 09 a Pirátů. V Senátu je členem senátorského klubu Starostové a nezávislí a je působí ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Jména kandidujících senátorů registrační úřad, což je v tomto případě sokolovský úřad, nesdělil. "To oznámíme až 2. srpna. Osobní údaje, tedy jména kandidátů nesmíme dle zákona sdělit, to bychom mohli učinit pouze s jejich souhlasem či se souhlasem politických stran a hnutí, které kandidáty nominovaly," sdělili úředníci. Nyní jsou kandidáti do Senátu vyzváni k odstranění chyb na kandidátních listinách.

Některé stany a hnutí, kterých do krajských voleb v Karlovarském kraji kandiduje 19, ale už jména svých nominantů do Senátu zveřejnily. Za SPD bude o post senátora usilovat advokát Josef Vaněk, Volba pro kraj do předvolebního klání vysílá zkušeného regionální politika a krajského zastupitele Jana Picku, Piráti znovu podporují Miroslava Balatku, který post senátor znovu obhajuje za STAN, hnutí Srdcem pro… by rádo v Senátu vidělo Danu Wittnerovou a ANO do Senátu vysílá bývalou hejtmanku, krajskou zastupitelku a současnou poslankyni Parlamentu ČR Janu Mračkovou Vildumetzovou. Ta je zároveň lídryní hnutí ANO do krajských voleb.

Senátní obvod Sokolov je tvořen celým okresem Sokolov, jihovýchodní částí okresu Cheb, ohraničenou obcemi Teplá, Mnichovem , Prameny, Mariánskými Lázněmi, Vlkovicemi, Ovesnými Kladruby a jižní částí okresu Karlovy Vary ohraničenou obcemi Toužim a Otročín.