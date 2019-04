„I nadále bude služba určena lidem starším sedmdesáti let a zdravotně postiženým, kteří si ji mohou telefonicky objednat, a i nadále bude službu zajišťovat dopravní podnik,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek.

Senior expres bude působit i nadále pouze v katastru města Karlovy Vary a lidé jej mohou využívat na cesty k lékaři, na nákupy nebo třeba na úřady. Například na onkologii do Chebu nebo do sokolovské nemocnice je ale karlovarský Senior expres neodveze.

„Toto musí zajišťovat dopravní zdravotní služba. Naším cílem je obsloužit denně co nejvíce klientů. Služba je definována na katastr města. Pokud bychom jednoho vozili do Chebu, další by mohl chtít třeba do Plzně nebo Prahy a to nelze,“ vysvětlil náměstek.

Služba je stále zpoplatněna pětadvaceti korunami za jednu cesta a zajišťovat ji od půl osmé do tří hodin bude jedno vozidlo.