Ostrovský Senior expres patří mezi nejvytíženější v kraji. Měsíčně přepraví až sto padesát seniorů starších 67 let nebo zdravotně postižených osob starších 18 let. Právě tyto dvě skupiny mají na využívání Senior expresu nárok.

„Podle našich statistik jezdí nejvíce lidí na polikliniku k lékaři a nejvíce rezervací je na čas mezi desátou a jedenáctou dopoledne,“ říká starosta města Jan Bureš s tím, že si vedení radnice dělalo mezi seniory průzkum, jak tuto službu zlepšit.

Z odpovědí nevyšlo podle starosty nic negativního, spíše tam byly požadavky na rozšíření této služby. „Nejvíce by lidé stáli o možnost dopravy do Karlových Varů, kde je krajská nemocnice,“ pokračuje dále starosta, který rozšíření služby Senior expres nevylučuje.

Pokud by se ale Ostrovští k tomuto kroku rozhodli, museli by zakoupit ještě jeden vůz a přijmout dalšího řidiče. Zatím totiž mají pouze jeden vůz, ve kterém se střídají dva řidiči. Služba je v provozu ve všední dny od sedmi do šestnácti hodin a odvoz je třeba si rezervovat minimálně půl dne předem a maximálně s třítýdenním předstihem.

Podobná situace je v ostatních městech, kde ale většinou Senior expres jezdí pouze v katastru daného města. To platí například o Karlových Varech, které rovněž občas zaznamenají požadavek na odvoz například do Chebu na onkologii nebo do sokolovské nemocnice. „Toto ale musí odjezdit zdravotní dopravní služba. Protože pokud bychom začali jezdit například do Chebu, mohl by si další objednat například cestu do Prahy do Motola a podobně. A to by bylo celý den auto pryč a obsloužilo by pouze jednu osobu a to není záměr. Záměr je udělat tuto službu dostupnou pro všechny a pomoci s dopravou hlavně po našem městě,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek.

Opačný názor mají ale v Nové Roli, kde službu teprve zavádí. Podle slov starostky města Jitky Pokorné počítají s tím, že seniory budou vozit například i na nákupy do Karlových Varů a v plánu je i doprava na již zmiňovanou onkologii v Chebu nebo do karlovarské a sokolovské nemocnice. Novorolští už v minulosti na nákupy do krajského města vozili objednaným autobusem. Autobus ale nyní nahradí nová služba Senior expres, která bude pohodlnější.