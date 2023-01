"Požár ve Školní ulici ve Staré Roli byl nahlášen ve tři čtvrtě na tři ráno, o hodinu a půl později byl zásah na místě ukončen. U události zasahovaly tři jednotky hasičů. Došlo k požáru pohovky a zakouření prostor. Devět lidí bylo evakuováno, ti opustili dům ještě před příjezdem hasičů. Jedna osoba se nadýchala kouře a do péče si ji převzali záchranáři. Příčina požáru se vyšetřuje," informoval mluvčí hasičů Martin Kasal.

Bary z Jaltské se budou bránit. Chystají žalobu na město kvůli vyhlášce

"Volal nám v noci soused, že u babičky hoří, okamžitě jsme přijeli na místo. Je to hrozné. Babičce se naštěstí nic nestalo. Je sice v nemocnici, ale normálně komunikuje. Ale ten byt je na totální rekonstrukci. O vše babička přišla. Žárem dokonce vypadlo jedno okno," líčila drama vnučka.

"V noci manžela probudil kouř, který se táhnul z pod dveří. A to máme ložnici na opačnou stranu," svěřila se sousedka, která bydlí vedle seniorky. "Probudil mě hluk a když jsem se podívala z okna, viděla jsem všude blikající světla, ulice byla plná hasičů a záchranářů, a já nevěděla, co se děje. Mám se obléci a vyběhnout ven? Je to nepříjemný pocit, když vidíte z okna ta zásahová auta, ale nevíte, co se děje. Žádné plameny vidět nebyly," vyprávěla žena, která bydlí ve vedlejším vchodu.

Vraždy v kraji: Znásilňoval a zabíjel v Sokolově, příští rok bude volný

„Babičce bude jednaosmdesát let a doteď byla naprosto samostatná. A kouří. Chytl gauč v obývacím pokoji, na kterém spala. Požár ji naštěstí vzbudil, a tak vyběhla ven a začala volat, že hoří. Hasiče přivolali sousedé,“ uvedla vnučka a dodala: „Hasiči povídali, že škoda bude dva miliony. Byt o velikosti 1+1 přitom neměla pojištěný, pojistku vloni babička zrušila.“ Byt je naprosto neobyvatelný. Seniorka bude nyní bydlet u své dcery.