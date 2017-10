Senioři se učí kamarádit s počítačem

Karlovarský kraj - Chtějí komunikovat s dětmi, vnoučaty, prohlížet si třeba fotky, být informovaní.

V dnešní době počítačů, mobilních telefonů a internetu žádný problém? Omyl. Někdy to právě pro seniory problém je. A právě tady přicházejí s pomocí knihovny a nabízejí kurzy, v nichž se starší generace učí rozumět nejnovější technice a pracovat s ní.

Senior (lapen) v síti je projekt Městské knihovny Loket. Vloni se setkal s velkým zájmem seniorů, a to nejen z Lokte, tak se knihovna rozhodla v něm pokračovat. „Projekt si klade za cíl nabídnout seniorům ve věku 60+ ucelený cyklus přednášek, které budou rozvíjet jejich informační gramotnost. Letos budeme pracovat ve dvou skupinách. Začátečníci a pokročilí,“ vysvětlila knihovnice a současně lektorka Klára Rozsypalová.

U začátečníků ovšem počítá s tím, že základní ovládání počítače jim není cizí a vědí například, co je soubor nebo složka. „Z loňské zkušenosti vím, jaká témata u začátečníků vynechat, protože jsou pro ně těžká,“ poznamenala.

Společně se tak vrhnou na internet a bezpečnost na něm, naučí se spravovat svou e-mailovou schránku, upravovat fotografie a taky se pohybovat na sociálních sítích. „Pokročilí pak navážou rozšířenou bezpečností na internetu, nákupy přes internet, jak komunikovat s úřady na internetu a vytvoří si online kancelář, kterou budou umět synchronizovat s mobilním telefonem,“ vyjmenovala.

Do každého kurzu se může přihlásit 10 účastníků. Kurzy jsou zdarma, kauce 500 korun bude vrácena při splnění docházky. Projekt bude realizován od listopadu do prosince pro začátečníky, v lednu naváží pokročilí. „Podmínkou je, že účastníci musí mít vlastní notebook, nebo půjčený od nás. Nelze už pracovat na pevných počítačích,“ dodala lektorka.



V Městské knihovně Ostrov jsou pořádány pravidelné kurzy. Konají se vždy v srpnu a březnu. Na kurzech se senior naučí úplné základy, jak pracovat s počítačem. Kdo chce, může zabrousit i do práce s internetem a balíčkem Office. Šikovní senioři se mohou naučit i ovládat 3D tiskárnu.

„Mnoho důchodců má doma tablet, ale nevědí si s ním moc rady. Na kurz mohou přijít i s vlastním zařízením, právě třeba tabletem nebo chytrým telefonem. Lektoři je naučí, co budou potřebovat,“ řekla ředitelka knihovny Irena Leitnerová. Na kurzy se v průměru hlásí okolo deseti seniorů. Knihovna zve na březnové kurzy studenty Střední průmyslové školy v Ostrově a také studenty ostrovského gymnázia jako brigádníky. Studenti si přivydělají a výuka seniorů je daleko kvalitnější, když má každý u sebe někoho na pomoc. „Město nám přispívá ročně 15 tisíc korun pro lektory na počítačové vzdělávání seniorů,“ dodala Leitnerová.

Ani v Chebu na seniory, kteří se chtějí naučit pracovat s počítačem, nezapomínají. Minulý týden zde skončil vzdělávací projekt zaměřený především na starší občany, kteří neměli příležitost seznámit se s moderními komunikačními prostředky a chtěli se je v základních funkcích naučit ovládat.

Projekt Senioři komunikují v Chebu pořádalo Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových už podesáté. „Jednalo se o čtrnáctihodinový kurz,“ uvedla Denisa Matuszná. „Senioři se naučili ovládat a používat počítač a věnovali se i výuce základních bankovních služeb.“