"Domácí umělou plicní ventilací se zabývám prakticky pětadvacet let, ale v Nemocnici Ostrov je to od roku 2016, kdy tento způsob začala podporovat Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jako sestra specialistka se prakticky starám o lidi, kteří jsou trvale závislí na umělé plicní ventilaci v domácím prostředí. Samozřejmostí mé práce je také komunikace s rodinou, je to tak polovina mé činnosti, polovina je péče o pacienta," říká sestřička z ostrovské nemocnice.

Kamila Zikmundová.Zdroj: Foto: Sestra rokuMezi pacienty, jimž významně pomohla, je i paní Renata. Byla dlouhé roky odkázána jen na nemocniční prostředí. "Paní Renata strávila devět let na nemocničním lůžku. Nebyla u ní stanovena diagnóza, ale potřebuje umělou plicní ventilaci. Problém v jejím případě byl bohužel takový, že nemá rodinu, která by jí pomohla, proto musela být tak dlouho hospitalizována. Nyní už dva roky žije v domácím prostředí. Po devíti letech to byl pro ní velký zlom a je za to samozřejmě ráda," vzpomíná Kamila Zikmundová. "Kamila je suprový člověk a díky tomu, že mě vytáhla z nemocnice, mi zase dala šanci žít," komentuje péči a práci sestřičky její pacientka Renata.

Nemocnice Ostrov díky této prestižní ceně chystá na příští týden setkání, kterého se uskuteční vítězka a právě i její pacientka Renata.