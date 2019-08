V prvním případě pátrali policisté po devětasedmdesátileté ženě. Ta se ztratila v lese u Sokolova směrem na obec Prameny. Houbařka měla štěstí, bloudící ženu našel kolemjdoucí, který ji odvedl na hlavní silnici z Pramenů. Přesně o tři hodiny později se u Božího Daru ztratila třiasedmdesátiletá seniorka, která na houby a kraj lesa odešla jen v žabkách. Ženu hledali záchranáři z horské služby, policisté a hasiči dvě hodiny. Psovodi prohledávali stezky, záchranáři utvořili rojnici. Na místo byl povolán i vrtulník s termovizí. Naštěstí ženu potkali turisté, kteří na ni záchranáře upozornili.

Oba dva případy tak mají šťastné konce, houbařky se podařilo najít. Bohužel ne vždy to tak musí dopadnout. „Houbaři by si neměli zapomenout vzít do lesa plně nabitý mobilní telefon,“ radí policejní mluvčí Zuzana Týřová.

„Také by měli zvážit svůj zdravotní stav a síly,“ dodává. Další důležitou věcí je podle ní i to, aby blízcí věděli, že houbař chce jít do lesa a kdy plánuje svůj návrat.

„Měli by se také vydávat do míst, která dobře znají, a neměli by zapomínat vzít si s sebou menší svačinu a pití,“ upozorňuje Zuzana Týřová. Vhodné oblečení a obuv jsou samozřejmostí. „Každý rok jsme v průběhu houbařské sezóny nuceni vyhlásit několik pátracích akcí. Obvykle se jedná o seniory, kteří u sebe nemají mobil a často jsou také nevhodně vybaveni a obuti. Někdy dokonce dochází i ke zbloudění houbařů z řad místních obyvatel,“ připomíná Miroslav Güttner, náčelník Horské služby Krušné hory.