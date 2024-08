Alena Nová dnes 02:11

Řidiči, kteří jezdí z Teplé do Mariánských Lázní, se dočkají opravené silnice. Ale také musejí počítat s dopravními omezeními. Stavba začne v jarních měsících příštího roku. Hotovo by mělo být nejpozději do poloviny roku 2026.