Největší dopravní omezení letošního roku na území Karlovarska je tady. Silničáři v pondělí 25. března uzavřeli serpentiny nad Bečovem nad Teplou, a to kvůli jejich narovnání. Řidiči, kteří využívají komunikaci I/20 vedoucí z Karlových Varů do Plzně, tak musí volit objížďky, ta hlavní vede přes Vodnou na Bochov.

Silničáři zavřeli bečovské serpentiny kvůli narovnání. Odstřely nakonec nebudou | Video: Kopecká Jana

Dlouhé měsíce se přitom o této zásadní akci jen mluvilo, nyní přicházejí plány do realiaty. Dobrou zprávou je, že se předpokládaný termín prací mnohem zkrátil. Místo na konci listopadu mají být totiž hotovy už za 17 týdnů, a to do 30. července letošního roku.

„Ve výběrovém řízení na zhotovitele nebyla totiž rozhodující jen cena, ale také doba,“ informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Ten společně se šéfem karlovarské divize ŘSD Lukášem Hnízdilem připomenuli, že samotné narovnání prací začne až po Velikonocích, tedy příští týden. Do té doby musí silničáři připravit terén. „A to se týká i stromů, které musíme pokácet, protože za běžného provozu jsme to nemohli udělat,“ vysvětlil ředitel Hnízdil.

„Jsme si dobře vědomi komplikací v dopravě, ale tato akce zásadně změní nejen plynulost, ale především bezpečnost provozu v tomto úseku, protože byl opakovaně vyhodnocen jako potenciálně velmi nehodový,“ doplnil Rýdl.

Přibližně kilometrový úsek plný nepříjemných stoupajících, respektive klesajících, zatáček tak dozná zásadních změn. „Na straně srázu děláme novou zárubní zeď, na druhé straně u skal se budeme částečně zařezávat do terénu a dělat nové opěrné stěny. Cena celé zakázky je 113 milionů korun,“ upřesnil Hnízdil.

Ubezpečil, že nakonec silničáři nepoužijí takzvanou destrukční metodu odstranění skály, a to odstřel, s nímž se původně počítalo. Na svahu, pod nímž budou silničáři pracovat, přitom stojí obydlené domy. „Kdyby došlo u nich kvůli zásahu do terénu k nějakým dramatickým změnám, ŘSD se k tomu určitě postaví čelem,“ poznamenal mluvčí Rýdl.

Uzavírka silnice I/20 je těsně před Bečovem. Jeho starosta Miroslav Nepraš připustil, že se předpokládá nárůst dopravy uvnitř historické části města. „Samozřejmě víme, že narovnání serpentin bude značným dopravním omezením pro majitele nemovitostí, kterých se to týká,“ konstatoval.

Zdroj: Kopecká Jana

Bečov s ŘSD v dané lokalitě spolupracuje, protože tam nechá postavit chodníky, pod něž položí inženýrské sítě. „Je to investice města za dva miliony korun,“ dodal starosta Nepraš.

Těsně před první zatáčkou, tedy u cedule ohraničující město, kde se bude nová silnice odklánět směrem dolů, nahradí současnou komunikaci odstavné parkoviště. To určitě rádi využijí turisté, kteří míří na bečovský zámek nebo do historické části města.