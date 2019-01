Boží Dar - Kvůli orkánu v oblasti Božího Daru museli silničáři v pondělí ráno uzavřít úsek silnice I/25 od “abertamské” zatáčky do Božího Daru a zvažují uzavírku už od Jáchymova.

Kalamitní stav pro správní území města Boží Dar trvá. Momentálně je největším problémem vichřice, která v poryvech dosahuje rychlosti orkánu. Obalené stromy sněhem a ledem praskají jako sirky. Škody na smrkových porostech ve vrcholových partiích Centrálního Krušnohoří budou zřejmě značné. Silnice do Německa, Jáchymova a Vejprt jsou uzavřené nahrnutými bariérami sněhu. „Teď by se náramně hodily závory na silnicích. Tedy to, po čem Boží Dar volá už desítky let. V tomto geograficky a klimaticky velmi extrémním místě náhorní plošiny Krušných hor to považujeme za nezbytné zařízení. Příroda nám ukazuje, kdo je tady pánem a pokud se zodpovědné orgány nad tím nezamyslí, tak budou i nadále hazardovat s našimi životy a zdravím,“ uvedl božídarský starosta Jan Horník.

Nadále na Božím Daru nefungují dva ze tří mobilních operátorů (T-Mobile a O2). „Tyto dvě společnosti ani po urgencích nedaly Božímu Daru vědět, že se na ně nemáme spoléhat. V praxi zažíváme skutečnost, že nejrychlejší spojkou je běžec. Z toho by mělo krizové řízení státu a Český telekomunikační úřad vyvodit nějaké závěry,“ poznamenal starosta.

Horská služba Boží Dar vydala upozornění, že nedoporučuje pohyb po hřebenech Centrálního Krušnohoří a město Boží Dar žádá, aby se občané a návštěvníci města pohybovali pouze ve městě a nikoliv na pláních a lesích v jeho okolí.

Výluka na železnici

Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám v horských partiích Krušných hor došlo k mimořádné výluce na železniční trati č. 142 Karlovy Vary - Potůčky v úseku Nejdek - Potůčky. „Důvodem mimořádné výluky je bezpečnost cestujících a zaměstnanců železnice. V tomto horském úseku dochází v důsledku velkého množství sněhu k častý pádům stromů na trať. Z preventivních důvodů před rizikem srážky se stromy a před vznikem nehod, při kterých by mohlo dojít ke zranění osob, byla zavedena výluka s náhradní autobusovou dopravou. Aktuálně se předpokládá doba výluky do úterý 15. ledna do 12 hodin. Pokračování nebo ukončení výluky bude závislé na povětrnostních podmínkách a zajištění bezpečnosti drážní dopravy,“ uvedl Petr Šťáhlavský z Českých drah. Podrobnosti najdou cestující na www.cd.cz/omezeniprovozu.

Silný vítr nepřestává

V Karlovarském kraji bude dnes podle meteorologů nadále foukat silný vítr, na horách s nárazy až o rychlosti 110 kilometrů za hodinu. Řada míst se kvůli tomu potýká s výpadky elektřiny. „Máme informaci, že Boží Dar je plný dětí, které jsou zde ubytovány v rámci lyžařských výcviků. Chtěl bych ubezpečit rodiče, že všechny jsou v pořádku. Situaci i nadále průběžně sledujeme, jsme ve spojení jak s vedením města, tak i se složkami integrovaného záchranného systému,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.