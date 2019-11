Podle slov karlovarského radního Martina Duška probíhá v současné době řízení s majitelem stavby, který měl ze svahu odtěžit více zeminy, než stavební úřad povolil.

„Sesulo se podloží a propadla komunikace. Stavební řízení nyní požaduje odstranění vzniklého stavu s tím, že navrhované řešení pomocí stavby tři metry vysoké opěrné zdi se zdá být nedostatečné,“ uvedl Martin Dušek.

Projekt se tak musí přepracovat, což není jednoduché a nelze to udělat ze dne na den. I proto je pravděpodobné, že se oprava přesune až na jaro. „Řidiči se tak budou muset obrnit trpělivostí, neboť i nadále bude platit úplná výluka dopravy z bezpečnostních důvodů. My jako město do toho navíc nemůžeme zasáhnout, protože komunikace není naše,“ dodal radní. Připomněl, že místem navíc prochází vysokotlaký vodovod pro Ostrov, který by běžným silničním provozem mohl být také poškozen. „Vnímáme to samozřejmě jako komplikaci, ale stanovisko stavebního úřadu je jasné, projekt se musí předělat,“ dodal Dušek.