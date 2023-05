Silnice mezi Radyní a Smilovem podstoupí rekonstrukci. Úsek nebudou moci v době opravy využívat motoristé. Vyhlášení veřejné zakázky na provedení stavebních prací v rámci projektu „II/207 Modernizace silnice Toužim – Smilov“ schválili krajští radní. Ve výběrovém řízení uspěje firma s nejnižší nabídkovou cenou.

„Jedná se o rekonstrukci úseku Radyně – Smilov, který je dlouhý zhruba 1,7 kilometru. Nejde to bohužel udělat jinak než při plné uzavírce. Prosím řidiče o trpělivost, věřím však, že do budoucna ocení zvýšenou bezpečnost i samotný komfort při cestování,“ uvedl Jan Bureš, neuvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy a silničního hospodářství.

Zadavatel stavby Krajská správa a údržba silnic plánuje dotčený úsek kompletně zmodernizovat. Částečně se upraví výška i šířka, rozšíří se krajnice a obnoví odvodňovací příkopy. Silničáři položí na vozovku zcela nový povrch a doplní vodorovné i svislé dopravní značení. V průběhu provádění stavebních prací nahradí opravovanou komunikaci objízdné trasy po silnicích I. a II. třídy.

Celkové náklady by podle odhadů měly být 158 milionů korun. Jako partner projektu se na financování bude podílet také město Toužim, a to částkou 8 milionů korun, která se využije na výstavbu nových chodníků, nástupních ploch u autobusových zastávek či dešťové kanalizace. Úpravy by měly být zahájeny letos a pokračovat budou v příštím roce.