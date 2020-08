Jak upřesnil Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, šlo o čerstvý vítr, který dosahoval rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. „Jeho síla byla taková, jakou jsme předpokládali. Varování bylo vydáno na dobu mezi 10. až 18. hodinou, vrchol byl zřejmě kolem 14. hodiny,“ uvedl meteorolog včera odpoledne.

V nejvyšších náporech měl vítr sílu obdobnou vichřici. Nejsilněji přitom foukalo na Klínovci. „Zde byla rychlost větru 23 metrů za sekundu. Hodně také foukalo v Aši, a to 21 metrů za sekundu,“ konstatoval odborník.

I když je letošní léto na srážky vydatnější než tři poslední katastrofálně suché roky, vegetace je přesto oslabená. „Není proto divu, že vítr láme větve,“ dodal Cink.

Mluvčí hasičského sboru Martin Kasal uvedl, že krajští hasiči vyjeli do 14. hodiny ke 13 případům popadaných stromů a větví. „Zásahy jsou na celém území kraje. Vyjeli jsme například do Stráže, Karlových Varů i do Aše,“ uzavřel mluvčí.