"Úsekem jsem několikrát sám projížděl a musím konstatovat, že ten efekt ze strany řidičů je a že opatření, která jsme zvolili, zabrala. Lidé jezdí pomaleji," komentoval situaci šéf ŘSD Karlovy Vary Lukáš Hnízdil.

Malý test, jak jsou tam řidiči poslušní, provedli i redaktoři Deníku. Vyjeli tento čtvrtek, kdy nebylo právě ideální počasí, sněžilo, silnice byla mokrá, a tudíž maximální povolená rychlost v hodině byla 70 kilometrů. Hned na začátku úseku ve směru od Drahovic na Olšová Vrata je ale předjel řidič linkového autobusu, který mohl jet přibližně rychlostí 90 kilometrů v hodině. Nebyl sám, kdo v této části přidal více plynu, redakční auto tak předjela ještě dvě další vozidla. V opačném směru se předjíždět nedá. Pokud někdo chce jet rychleji a před ním je řidič dodržující maximální rychlost, má smůlu. Měl ji i řidič staršího Wolskwagenu, který se na redakční auto jedoucí sedmdesátkou lepil až do dojezdu do Drahovic. V tu dobu to valilo směrem nahoru minimálně pět aut, která rychlost evidentně také nedodržela.

Nejen šéf ŘSD i hasiči ovšem konstatují, že se řidiči polepšili. "Opatření zabrala. Máme tam menší počet zásahů, ale nemůžeme to srovnávat s létem, kdy tam došlo k tragickým nehodám. V létě je frekvence vozidel na silnicích větší. V zimních měsících lidé navíc jezdí opatrněji," reagoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Přesto tam ale hasiči od začátku prosince už třikrát pomáhali. V prvním případě šlo o technickou závadu na autobuse, kterému upadlo kolo. "Další dvě nehody se staly v posledních dnech, a to konkrétně 13. ledna, kdy se u Drahovic srazila tři osobní auta, událost se obešla bez zranění. K další pak došlo 15. ledna. Osobní auto tehdy skončilo na střeše poblíž odbočky na Olšová Vrata a byla tam jedna zraněná osoba," doplnil mluvčí Kasal.

Mnoho řidičů se po odstrašujících nehodách úseku, pokud to jde, raději vyhne. Člověk může sám jet opatrně, hazardovat může ale jiný řidič, který se právě v daný moment nachází na stejné silnici. "Ne vždy ale tento úsek objet jde, je to hlavní tah. Tomu také odpovídá frekvence dopravy. V roce 2016 jsme provedli sčítání a tehdy jsme zjistili, že tudy projede 12 tisíc aut denně. Teď čekáme na vyhodnocení z loňského roku. Otázkou je, zda čísla ovlivní pandemie, kdy přece jen počet aut na silnicích v některých obdobích klesl," uzavřel Hnízdil.